Mercato Internazionale, cambia la viabilità a Empoli

In arrivo il grande ‘Mercato Internazionale’ in piazza Giacomo Matteotti e in piazza Oreste Ristori, a Empoli. Un atteso ritorno dopo gli anni di pandemia, finalmente in ‘presenza’ e in sicurezza.

Un giro del mondo in quattro giorni con cento banchi espositivi nei giorni di Pasqua, dal 15 al 18 aprile 2022.

Da giovedì 14 aprile saranno adottati alcuni provvedimenti temporanei di viabilità, disposti dalla polizia municipale dell’Unione dei Comuni Empolese Valdelsa, per dare la possibilità agli ambulanti di arrivare e allestire i banchi e le strutture.

È previsto l’arrivo di almeno trecento persone impegnate nel Mercato Internazionale 2022.

Le aree interessate dalla kermesse sono le due piazze dove si tiene il mercato e le strade limitrofe come Via Rozzalupi, Via delle Chiassatelle, Via Molin del Sale, Via Mazzini, Via Salvagnoli, Via dei Navicelli e Piazza Gamucci.

Per questo, la segnaletica stradale necessaria, sta per essere sistemata per darne immediata comunicazione alla cittadinanza e anche l’aspetto dei parcheggi è molto rilevante: quelli pubblici saranno tutti gratuiti.

Infatti, i parcheggi consigliati sono quelli situati nella zona sportiva della città: di fronte al palazzetto dello sport ‘Albano Aramini’ e dietro la Maratona dello stadio comunale ‘Carlo Castellani’, in Via delle Olimpiadi, disponibile anche il piazzale del parco di Serravalle.

In piazza Matteotti, invece, non sarà possibile parcheggiare da giovedì 14 aprile alle 12 fino al termine della manifestazione e delle operazioni di pulizia delle strade.

Tutti gli accessi alle piazze saranno interdetti ai mezzi non autorizzati.

Presenti pattuglie delle forze dell’ordine, oltre alla Polizia Municipale.

Ecco le modifiche temporanee che interesseranno la viabilità cittadina nei giorni dello svolgimento del Mercato Internazionale:

P.za G. Matteotti

ambo i lati dell'intera piazza

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento

dell'iniziativa, dalle 12 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle relative operazioni di pulizia delle strade.

all'intersezione con il L.no D. Alighieri

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a dritto per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento dell'iniziativa, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle relative operazioni di pulizia delle strade.

all'intersezione con Via Dogali

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a destra per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento dell'iniziativa, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle relative operazioni di pulizia delle strade.

P.za O. Ristori

tratto compreso tra P.za Matteotti e Via Molin del Sale

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento dell'iniziativa, dalle15 del 14 Aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle relative operazioni di pulizia delle strade.

ambo i lati del tratto compreso tra le intersezioni con P.za Matteotti e Via delle Chiassatelle

Divieto di Sosta con rimozione coatta di tutti i veicoli eccetto quelli necessari allo svolgimento dell'iniziativa, dalle 12 del 14 aprile 2022 fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade.

Via Salvagnoli

tratto compreso fra Via dell'Ospizio e Piazza Matteotti

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto residenti, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade. Transito consentito dalle 7 alle 9 del giorno venerdì 15 aprile 2022 e sabato 16 aprile 2022, ai veicoli aventi massa a pieno carico inferiore a 3,5 tonnellate per carico e scarico merci.

Via Rozzalupi

all'intersezione con Via Molin del Sale

Divieto di Transito e Direzione Obbligatoria a sinistra per tutti i veicoli, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle operazioni di pulizia strade.

Via Mazzini

all'intersezione con P.za G. Guerra

Divieto di Transito per tutti i veicoli eccetto residenti anche di P.za Gamucci, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e delle operazioni di pulizia strade.

Lato sinistro per m. 10,00 antecedenti l'intersezione con la Piazza Matteotti

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto autorizzati, dalle 12 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione.

Piazza Gamucci

lato sinistro per m. 10,00 intersezione con Piazza Matteotti

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto autorizzati, dalle 12 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione;

Via dei Navicelli

all'intersezione con il L.no Dante

Divieto di Transito e Strada senza Sbocco per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati per esigenze di carico/scarico degli esercenti il commercio, dalle 15 del 14 aprile 2022 fino al termine della manifestazione e della relativa pulizia delle strade.

Divieto di Sosta con rimozione coatta per tutti i veicoli eccetto quelli utilizzati per esigenze di carico/scarico degli esercenti il commercio, per max. 30' dalle 12 del 14 aprile 2022 fino al termine delle operazioni di pulizia delle strade.

Dove verrà posizionata la segnaletica stradale necessaria, ivi compresa quella di preavviso:

Via Masaccio, all’intersezione con Via Dainelli;

Via delle Chiassatelle, all’intersezione con Via Chiarugi;

Via P. Rolando e Via Battisti, all’intersezione con P.za Guerra;

Via P. Rolando, all’intersezione con Via Salvagnoli;

nonché della fornitura delle transenne per la chiusura della strada.

Il Trasporto Pubblico Locale e gli altri servizi pubblici osserveranno il percorso alternativo L.no Dante/Viale C. Battisti e viceversa.

