Quadrangolare Under 14 con Abc Castelfiorentino

Venerdì 15 e sabato 16 aprile in programma il quadrangolare Under 14 Maschile organizzato dall’Abc Castelfiorentino.

Tempo di tornei per il gruppo Under 14 di Alessandro Mostardi e Pietro Cantini che venerdì 15 e sabato 16 aprile sarà protagonista del quadrangolare casalingo insieme a Pallacanestro Brescia Academy, CMB Valdarno e Basket Cecina.

Di seguito il programma del torneo.

VENERDI 15 APRILE

· ore 10.00 | Abc – Cecina | PalaBetti viale Roosevelt

· ore 11.45 | Brescia – Valdarno | PalaBetti viale Roosevelt

· ore 16.30 | Cecina – Valdarno | PalaBetti viale Roosevelt

· ore 18.00 | Abc – Brescia | PalaBetti viale Roosevelt

SABATO 16 APRILE

· ore 10.00 | Abc – Valdarno | PalaBetti viale Roosevelt

· ore 10.00 | Brescia – Cecina | PalaGilardetti via XXV Aprile

· ore 15.00 | finale 3/4 posto | PalaBetti viale Roosevelt

· ore 16.30 | finale 1/2 posto | PalaBetti viale Roosevelt

Si ricorda che l’ingresso nei due impianti sportivi sarà consentito soltanto a coloro in possesso del Green Pass “rafforzato” (per gli over 12) e muniti di mascherina FFP2.

Fonte: Abc - Ufficio stampa