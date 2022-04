San Miniato, allo Spazio dell'Orcio appuntamenti da non perdere tra arte e musica

Due venerdì di spettacolo, in occasione della mostra “Pittura di corpi” di Andrea Meini, aperta da mercoledì a sabato (18-19 e 30) o su appuntamento 333 5925005, allo Spazio dell’Orcio, via Augusto Conti, San Miniato.

Si comincia venerdì 15 aprile alle 21.15, con serata intitolata Music for Bodies / Musica e Corpi, con due cantanti chitarristi, giovani, ma di grande valore, come Jacopo Yahya e Jacopo Loria, che presentano brani arrangiati per i lloro strumenti, a partire da un repertorio pop che loro amano molto, ma certo anche il pubblico. Tra le altre potremo ascoltare: “Redemption Song” di Bob Marley, “Tears in Heaven” e “Layla Unplugged di Eric Clapton, “Love me two times” dei Doors, “Take Me To Church” del grande cantautore irlandese Hozier, “Spendi spandi effendi” di Rino Gaetano, “39'” dei Queen, “La guerra di Piero” di Fabrizio De André, “Changes” David Bowie, “Stand by Me” di Ben e King, “Come fanno i marinai” di Dalla/De Gregori.Insomma un concerto di grande musica dal vivo, che permetterà come al solito di poter vedere la mostra in un clima diverso dal solito, con i grandi quadri che assisteranno insieme a noi alla serata. Il concerto risponderà naturalmente ad ogni precauzione anti Covid, ed è consigliata la prenotazione al 3335925005.