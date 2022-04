Stefano Granelli è il nuovo Medico di Famiglia di Quarrata. Entrerà in servizio il prossimo 9 maggio con il pensionamento del dottor Giovanni Bonacchi, che a far data da venerdì 15 aprile 2022 lascerà l’incarico.

Al fine di garantire l’arrivo di un nuovo Medico di Famiglia, gli altri Medici di Famiglia, nell’arco temporale che va dal 15 aprile all’8 maggio, in accordo con la ASL, garantiranno agli ex assistiti del dottor Bonacchi la temporanea assistenza primaria: un’azione unitaria e di solidarietà tra loro, che sarà portata avanti fino all’entrata in servizio effettivo il dottor Granelli, nell’interesse della comunità quarratina.

Gli assistiti nel tempo che intercorre tra il pensionamento del dottor Bonacchi e l’arrivo del dottor Granelli (una ventina di giorni) potranno quindi fare riferimento diretto agli altri Medici di Famiglia che operano nell’ambito del Comune di Quarrata per certificazioni e visite.

Il 9 maggio gli ex assistiti del dottor Bonacchi saranno invece automaticamente assegnati al dottor Granelli.

Il dottor Granelli è nato a Firenze, e vive a San Casciano Val di Pesa; si è laureato a Siena nel 2021 e fino ad ora ha lavorato principalmente come medico di continuità assistenziale e sostituto di Medici di Famiglia.

Il giovane medico si è dichiarato soddisfatto per l’opportunità e felice di prendere servizio a Quarrata.

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio stampa