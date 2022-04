Abc Solettificio Manetti contro Montevarchi, "partita sempre difficile"

Due rinvii e sette giorni dopo, l’Abc Solettificio Manetti si appresta a tornare a Montevarchi, in cui domani alle ore 21 è attesa per il recupero della prima giornata del girone di ritorno inizialmente rinviata causa Covid e la scorsa settimana nuovamente posticipata causa inagibilità del campo aretino (arbitri Buoncristiani di Prato, Nocchi di Vicopisano).

Una sfida che, alla luce della vittoria di domenica scorsa contro Legnaia e dell’ultima giornata di regular season in programma sabato 23 aprile (ore 21 al PalaBetti contro Valdisieve), potrebbe essere decisiva per i gialloblu: in caso di vittoria, infatti, l’Abc Solettificio Manetti metterebbe l’ipoteca sul quarto posto, che in ottica playoff significa poter contare sul fattore campo nel primo turno, mentre una sconfitta rimanderebbe all’ultima giornata ogni verdetto.

Una gara sempre particolare, che ricorda pagine e pagine di storia tra due società protagoniste di sfide rimaste negli annali durante gli anni in cui entrambe militavano in serie B. Una partita che, oltre alle motivazioni di campanile e classifica, si presenta sempre difficile, su un campo storicamente ostico, a maggior ragione in un momento in cui, per tenere vive le speranze di evitare la retrocessione diretta, la Fides dovrà obbligatoriamente vincere. Insomma, una sfida nella sfida tra due formazioni che, per motivi opposti, scenderanno in campo consapevoli di non poter sbagliare.

Fonte: Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino - Ufficio stampa