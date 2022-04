Assalito da tre rapinatori in strada a Prato, due casi in pochi giorni nella stessa via: indagini in corso

Mentre camminava in strada sarebbe stato assalito da tre uomini che con violenza gli hanno sottratto il borsello, contenente migliaia di euro in contanti. È successo ieri sera in via Pistoiese a Prato, dove un cittadino orientale è rimasto vittima di una rapina. Si tratta della stessa strada in cui, qualche giorno fa, si è verificata un'altra rapina in danno ad una signora alla quale sono giunti in soccorso due giovani 18enni, bloccando il rapinatore fino all'arrivo della polizia.

In questo caso, avvenuto ieri sera, sono intervenuti i carabinieri della Sezione Radiomobile di Prato. I militari hanno tempestivamente raggiunto la vittima, che non avrebbe riportato grosse conseguenze fisiche, e grazie ai primi accertamenti hanno identificato uno dei tre rapinatori. L'uomo, non colui che deteneva la refurtiva, è stato rintracciato nella Chinatown pratese ed essendo ormai trascorsa la flagranza di reato, è stato denunciato in stato di libertà per il reato di rapina aggravata. Si tratta di un nigeriano di 27 anni senza fissa dimora, pregiudicato.

Sono in corso le indagini dei carabinieri per identificare i complici della rapina.