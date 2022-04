Borgo San Lorenzo sostenibili, i bambini delle elementari scrivono al sindaco

I bambini della 3°B della Scuola Primaria dell'Istituto Comprensivo di Borgo San Lorenzo hanno consegnato al Sindaco di Borgo San Lorenzo Paolo Omoboni, le lettere che hanno scritto pensando al futuro sostenibile del loro paese.

Gli alunni hanno letto al Sindaco le loro proposte in materia di ambiente e sviluppo sostenibile, idee che hanno scritto pensando alla Borgo che vorrebbero.

Un incontro tenuto nell'ambito del progetto "Sostenibilità ambientale e sviluppo sostenibile" realizzato con il coordinamento dell'insegnante Francesca Antonietta che partendo dalla lettura di un dialogo sul rispetto dell'ambiente tra la maestra e i suoi alunni ha portato a scrivere una lettera ad un adulto con cui "spiegare perché è importante tutelare l'ambiente e attivare comportamenti più rispettosi per salvare il pianeta Terra". E i bambini della 3°B hanno deciso di scrivere al Sindaco.

"A 8 anni questa sensibilità per l'ambiente è qualcosa che stupisce e che ci dà una grande fiducia per il futuro - scrive il Sindaco -. Grazie alla Maestra Antonella e a tutti i bimbi della 3B della scuola primaria per questa bella occasione e per le loro lettere".

L'incontro ha visto la partecipazione, oltre che del Sindaco e dell'insegnate, anche della Dirigente dell'Istituto Comprensivo Prof.ssa Trocino.

