Cade dalla piattaforma e si ferisce, infortunio sul lavoro a Gambassi Terme

È caduto a pochi metri da terra mentre scendeva da una piattaforma elevabile in un'azienda di via di Camporbiano, nell'omonima località a Gambassi Terme. Il 57enne dipendente di un'azienda edile si è ferito questa mattina attorno alle 12.20. In suo soccorso sono intervenute le ambulanze della Misericordia di Castelfiorentino e Certaldo e un'automedica. L'uomo, che avrebbe riportato solo una frattura, è stato trasferito in codice giallo all'ospedale San Giuseppe di Empoli. Sul posto i referenti della medicina del lavoro dell'azienda Asl Centro per verificare quando accaduto nel rispetto delle norme di sicurezza.