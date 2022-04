Celebrazioni Leonardiane 2022, dai film alle mostre a Vinci

A Vinci è tutto pronto per le Celebrazioni Leonardiane 2022, l'appuntamento del Comune con cui si celebra la nascita, il 15 aprile 1452, del grande artista e scienziato Leonardo da Vinci. Un programma ricco, che prevede mostre, conferenze, visite e spettacoli.

Il debutto della manifestazione è domani 14 aprile (ore 21.15): al Teatro di Vinci è in programma “Quel genio del mio amico”, la proiezione del film sul Genio realizzato in occasione del cinquecentenario dalla sua morte. La pellicola, girata a Vinci e con un cast toscano, è realizzata da Alessandro Sarti.

Spazio poi alle visite guidate al Museo Leonardiano, il 15 aprile, in quattro fasce orarie (10.30, 11, 16 e 16.30). Alle 21, sempre del 15 aprile, ci sarà l'accensione delle proiezioni sulla torre del Castello dei Conti Guidi, sede del Museo, grazie al finanziamento di Toscana Energia.

L'appuntamento più atteso è il 16 aprile (ore 10.30), al Teatro di Vinci, con la LXI Lettura Vinciana, a cura di Elio Nenci, dal titolo “Leonardo sulle tracce di Archimede? Il caso della 'chiocciola' per sollevare l'acqua”. La Lettura prende in esame la figura e l'opera di Archimede, più volte oggetto di attenzione da parte di Leonardo.

L'interesse del Genio per la cosiddetta “vite d'Archimede”, ovvero la “chiocciola” per sollevare l'acqua, è documentato in molti suoi codici. Verranno individuate le questioni principali relative a questa macchina idraulica: lo studio delle varie possibili forme e del moto dell'acqua all'interno di sezioni determinate del condotto. Inoltre sarà analizzata la possibile utilizzazione della “chiocciola” per l'ottenimento di un perpetuum mobile.

Non sarà l'unico evento in programma il 16 aprile: al Museo Leonardiano (ore 12) sarà inaugurata la mostra “Anatomia dei disegni. Reloaded”, nuova esposizione dedicata ai disegni leonardiani, allestita nella Sala del Podestà del Castello dei Conti Guidi. La mostra andrà avanti fino al 9 ottobre.

Le Celebrazioni istituzionali Leonardiane 2022 si chiuderanno il 22 aprile, al Teatro di Vinci (ore 21.15). L'evento finale ha il titolo “1952-2022: settanta anni dall'inaugurazione della Casa natale di Leonardo”. Si racconterà - attraverso immagini video, ricostruzioni storiche, articoli di giornale dell'epoca - la storia della Casa natale di Leonardo ad Anchiano. Inaugurata il 15 aprile di 70 anni fa come museo comunale, rappresenta tuttora il luogo della memoria per eccellenza a Vinci dedicato all'illustre artista.

Per informazioni e per prenotare gli eventi è possibile chiamare il numero 0571 933285 o inviare una mail all'indirizzo ufficioturistico@comune.vinci.fi.it.

Fonte: Comune di Vinci - Ufficio stampa