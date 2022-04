Consegna droga in monopattino, arrestato con cocaina e oltre 5.500 euro in contanti

Ancora un intervento contro lo spaccio di droga della Polizia Municipale. Sabato pomeriggio le pattuglie del Reparto Antidegrado hanno bloccato un pusher che aveva deciso di utilizzare il monopattino elettrico come mezzo per effettuare le consegne. Gli agenti in borghese hanno riconosciuto l’uomo, già noto come spacciatore, mentre transitava a bordo del mezzo in centro fino ad accostarsi a un’auto in sosta in piazza San Firenze. Hanno anche assistito in diretta alla cessione della droga (0,50 grammi di cocaina al prezzo di 50 euro), avvenuta dopo una breve trattativa a bordo della vettura. A questo punto gli agenti sono intervenuti.

Durante la perquisizione, sono stati recuperati e sequestrati ulteriori 26 involucri contenenti 15 grammi di cocaina (per un valore sul mercato illegale pari a 1.500 euro) oltre a 5.500 euro di banconote di vario taglio, probabile provento dell’attività di spaccio della giornata.

L’acquirente, un 48enne italiano, ha dichiarato agli agenti di non essere un assuntore regolare di sostanze ma di aver voluto acquistare una dose per passare un sabato pomeriggio spensierato e quindi aveva contattato lo spacciatore concordando l’acquisto.

Per lo spacciatore, 32 anni straniero già noto alle forze dell’ordine, è scattato l’arresto in flagranza per la detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Risultato anche non in regola con le norme sull’immigrazione. L’arresto è stato convalidato ieri nel corso della direttissima con obbligo di firma due volte al giorno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa