Cultura nelle periferie, bando con Fondazione CR Firenze

Progetti e iniziative culturali, innovative e sperimentali, dedicati alle periferie e ai pubblici più diversi. Fondazione CR Firenze apre una nuova edizione del bando “Partecipazione culturale” con il quale vuole incoraggiare la realizzazione di attività culturali capaci di coinvolgere i cittadini e le comunità valorizzando i luoghi della cultura e gli spazi pubblici della Firenze che si estende fuori dal centro storico e dei territori dell'area metropolitana, anche con metodi e approcci non convenzionali.

Fondazione CR Firenze mette a disposizione per questo 300 mila euro, destinati in particolare alle associazioni e ai soggetti no profit che si occupano di teatro, musica, danza, arti circensi, arti visive o di valorizzazione dei beni culturali, di promozione della cultura giovanile o di divulgazione della lettura, della letteratura e della poesia. I progetti saranno valutati anche in base alla capacità di dare nuove funzioni agli spazi pubblici e ai luoghi della cultura, di coinvolgere i cittadini, nell’intero ciclo di vita del progetto, e pubblici diversi, dai bambini agli adolescenti, dai migranti agli anziani. Avranno priorità i progetti che riescono a utilizzare diversi linguaggi artistici e ad attivare collaborazioni tra più soggetti culturali o che prevedono attività stanziali e continuative come nel caso di residenze di artisti.

Le attività e le iniziative proposte si realizzeranno nei quartieri periferici di Firenze (è escluso quindi il Quartiere 1) e nei comuni dell’area metropolitana in particolare a Scandicci, Fiesole, Calenzano, Lastra a Signa, Signa, Bagno a Ripoli, Sesto Fiorentino, Campi Bisenzio, Pontassieve. C’è tempo fino al 16 maggio 2022 per presentare le domande. I progetti selezionati beneficeranno di un contributo compreso tra i 10 mila e i 30 mila euro, che può arrivare fino a 50 mila nel caso di progetti presentati in forma di rete. In ogni caso il contributo non potrà superare l’80% del costo complessivo. Nelle due precedenti edizioni del bando sono stati sostenuti 44 progetti grazie ad un investimento di 650mila euro. I vari programmi attivati hanno consentito la realizzazione di oltre 500 attività gratuite, tra spettacoli e concerti, performance e residenze artistiche, incontri e laboratori didattici per bambini e famiglie, che sono state fruite da più di 23.000 persone della comunità residente nelle aree periferiche urbane coinvolte. 67 sono stati infatti i luoghi periferici al centro dell’animazione culturale: spazi pubblici all'aperto, come giardini e aree verdi, strade, piazze, cortili; centri sociali di aggregazione, tra cui circoli, centri giovanili e per anziani, ludoteche; istituti scolastici, università, accademie, scuole di musica; ma anche centri culturali “formali" come teatri, biblioteche e musei del territorio.

“Questo bando traduce in azioni gli obiettivi programmatici della Fondazione CR Firenze che intende dare il proprio contributo per sostenere la partecipazione culturale e rafforzare le competenze delle organizzazioni locali – afferma Gabriele Gori, Direttore Generale di Fondazione CR Firenze -. Siamo consapevoli che la cultura, le arti e la creatività svolgono un ruolo fondamentale sulla qualità della vita, sulle consapevolezze critiche e sul benessere dei cittadini e delle comunità, contrastando il disagio sociale e contribuendo allo sviluppo territoriale”.

Fonte: Fondazione CR Firenze - Ufficio stampa