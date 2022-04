Incidente per un 12enne a Certaldo, arriva l'elisoccorso

Un incidente è avvenuto a Certaldo nel pomeriggio di oggi, mercoledì 13 aprile. Dopo le 17 un ragazzo di 12 anni si è fatto male dopo una caduta in bicicletta ed è rimasto ferito in modo importante. Per il giovane è stato necessario l'elisoccorso.

Il fatto è avvenuto in zona Certaldo Alta. Per motivi ancora da chiarire, il 12enne è caduto e si è ferito. Sul posto i sanitari inviati dal 118 che, data la gravità dell'intervento, hanno allertato l'elisoccorso. Pegaso è atterrato al campo sportivo e ha recuperato il giovane. Il ragazzo è stato portato in codice rosso a Careggi.