'Food bag' nelle scuole di Empoli, i piccoli alunni le useranno per non sprecare cibo

È Iniziata questa mattina, mercoledì 13 aprile 2022, dalla scuola primaria ‘Carlo Rovini’ di Cascine e la ‘C.Colombo’ di Ponzano, la consegna speciale delle ‘food bag’ e delle ‘cassette’ dei suggerimenti. Nelle prossime settimane, verranno portate in tutte le classi quinte delle primarie statali e paritarie di Empoli.

A consegnare queste belle novità, nell’ultimo giorno di scuola prima del periodo delle vacanze pasquali, la sindaca di Empoli Brenda Barnini che ha colto e raccolto dalle bambine e dai bambini tanti pensieri di e per la pace rivolti al mondo intero. Nelle classi presenti anche referenti e maestre.

La prima cittadina ha raccontato il progetto ‘Empoli Food2030’ ricevendo attenzione dagli alunni molto interessati e già informati, ha spiegato il significato della sua visita per lasciare quelle scatoline ‘preziose’, che faranno tanto bene al cibo che è molto importante e non va mai sprecato come l’acqua, e che potrà diventare spunto per lavorare in maniera più approfondita sull’argomento. Ha aggiunto anche che queste sono azioni per sensibilizzare tutta la comunità su questi temi partendo dai più piccoli che possono fare ‘magie’ sugli adulti.

Ma che cosa sono queste ‘bag’? Sono delle scatoline realizzate in materiale di plastica riciclata al cui interno si trovano due posate, forchettina e coltellino, dove ogni bambina e bambino delle classi quinte delle ‘primarie’ empolesi, potranno riporre il cibo avanzato a merenda e a pranzo, per esempio pane, grissini, prodotti da forno secchi, dolci e frutta.

L’idea delle ‘food bag’ nasce all’interno di un progetto più ampio presentato proprio pochi giorni fa, denominato ‘Empoli Food2030’, che si esprime attraverso 4 obiettivi: garantire cibo sano per tutti, lottare contro lo spreco di cibo, educare a una sana alimentazione e rafforzare la tradizione e la cultura del cibo locale.

Invece le ‘cassette’ dei suggerimenti sono scatole di dimensioni più grandi delle ‘bag’, realizzate di cartone eco 100%, progetto del Comune di Empoli in collaborazione con Co&So, che verranno consegnate una per plesso e che serviranno per raccogliere da insegnanti, genitori o alunni consigli, idee, proposte, progetti utili per migliorare i servizi erogati e se si desidera rimanere anonimi il suggerimento o la posposta progettuale potrà essere presentata nel rispetto della massima riservatezza. Le ‘cassette’ sono ben visibili all’ingresso della scuola.

