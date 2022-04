Furto su auto all'interno di Careggi, beccato in diretta dalla vigilanza tramite le telecamere: arrestato

Visto in diretta attraverso le telecamere mentre spaccava il vetro lato guida di un'auto parcheggiata, per poi rubare qualcosa all'interno dell'abitacolo e fuggire via velocemente. Immortalato dall'occhio della videosorveglianza, il furto è avvenuto all'interno dell'ospedale fiorentino di Careggi dove è intervenuta la polizia arrestato il responsabile, un 39enne fiorentino.

A dare l'allarme alla Questura di Firenze è stata la vigilanza che intorno alle 15 di ieri pomeriggio ha assistito alla scena tramite le telecamere mentre il 39enne tentava di mettere a segno il colpo, in via San Luca. Poco dopo un altro addetto alla vigilanza, tempestivamente avvisato, ha rintracciato in strada l'uomo che avrebbe tentato di scappare. La guardia giurata lo ha subito raggiunto e bloccato, in attesa degli agenti. Sul posto i poliziotti hanno accertato che dall'auto, di una dipendente dell'ospedale, erano stati portati via poco meno di cinque euro in monete, una sigaretta elettronica e un accessorio di un caricabatterie. La refurtiva è stata ritrovata dagli agenti all'interno di uno zaino che l'uomo fermato aveva con sé, insieme ad un martello frangivetro di 18 centimetri.

Il 39enne è stato arrestato. Secondo quanto emerso, negli ultimi tre mesi il parcheggio dell'ospedale fiorentino sarebbe stato teatro di almeno altri due analoghi furti sulle auto. Anche questi episodi sarebbero stati ripresi dal sistema di videosorveglianza interna, le cui immagini ora sono al vaglio degli inquirenti che stanno verificando eventuali responsabilità della persona arrestata ieri pomeriggio.