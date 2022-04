Gli studenti dell'Università Sant'Anna a lezione dalla Conceria Zabri di Fucecchio

Master GECA-Master in gestione e controllo dell'ambiente è il master universitario di II livello della Scuola Superiore Sant’Anna che da oltre vent’anni propone un percorso multidisciplinare di alto livello nel settore ambientale. La Conceria Zabri Spa ha ospitato gli allievi del Sant’Anna e ha dato loro la possibilità di effettuare “in campo” verifiche sulla conformità normativa per gli aspetti ambiente e sicurezza, documentali e in produzione

La Conceria da molti anni pone un’attenzione particolare alla sostenibilità, lo dimostra la rosa delle certificazioni conseguite rivolte alla sostenibilità e gli obiettivi raggiunti: eliminazione completa delle coperture in amianto, riduzione utilizzo acque di processo del 30%, progettazione e produzione di articolo metal free, identificazione, selezione rifiuti, oltre il 98% del volume viene portato a recupero, accurata selezione dei prodotti chimici, oltre il 70% sono certificati ZDHC (Zero Discharge Hazardous Chemicals), selezione mirata dei fornitori materie prime, 100% certificati LWG (Leather Working Group).

Altri obiettivi saranno raggiunti a breve: fornitura energia elettrica da fonti rinnovabili 100%, movimentazione interna elettrica 100%.

Altri obiettivi più ambizioni nel futuro prossimo: produzione energia elettrica a coprire l’intero fabbisogno aziendale, utilizzo completo prodotti chimici certificati ZDHC ed eliminazione totale delle sostanze pericolose nelle acque di scarico.

"Abbiamo discusso questi aspetti con gli allevi del Master - dichiarano i titolari della Conceria Zabri -, speriamo di aver portato in loro curiosità e nuovi spunti di riflessione da affrontare nel futuro. Fondamentale è stato per noi aver trasmesso in loro, adesso che si stanno affacciando nel mondo del lavoro, segnali di incoraggiamento specialmente per quello che abbiamo passato e quello delicato che stiamo vivendo. Ringraziamo la Scuola Sant’Anna di Pisa per averci dato questa possibilità e la società ERGO SRL per la consulenza e per aver accompagnato e seguito gli allievi. Una volta uno disse 'Siate folli, siate affamati' , ragazzi continuate per la strada scelta, è quella giusta…".

