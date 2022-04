Brutta disavventura al pronto soccorso dell'ospedale di Cisanello per l'ex assessore al sociale ed ex presidente della Sds Pisana Sandra Capuzzi. Lo racconta la stessa su Facebook: è andata via dal pronto soccorso di Cisanello dopo due ore di attesa senza essere visitata, ma ha scoperto durante una visita dal privato che ha una coltola fratturata.

Lo scorso 11 aprile in serata Capuzzi è giunta al nosocomio pisano, constatando già che la situazione non era delle più felici: "Una signora è in sala di attesa dalle 9 di stamattina e due sono qui dalla tarda mattinata. Sicuramente non hanno nulla di particolarmente grave, altrimenti l'avrebbero sicuramente visitata subito e di questo sono sicurissima, ma se non si ritiene necessaria una visita, sarebbe utile dire a chi è qui di andare a casa. [...] Io capisco l' organizzazione, capisco tutto ma non è pensabile fare aspettare le persone per così tanto tempo. Va rivisto assolutamente il sistema".

Dopo due ore finisce l'attesa non perché arriva una visita ma perché l'ex assessore decide di levare le tende: "Se in due ore non hanno ritenuto di visitarmi vorrà dire che ci sono altre priorità, o forse no visto che in attesa da due ore prima di me c'è un bimbo che si è tagliato".

Il giorno dopo i problemi non sono certamente passati, anzi si sono aggravati: "Dolori lancinanti stamattina, mi sono recata in un centro privato (pagando) e viene fuori che ho una frattura della costola. Ieri nonostante il dolore e nonostante non riuscissi a camminare hanno valutato di non visitarmi. Io me ne sono andata perché sapevo oggi di poter fare in altro modo. Ma se fossi una persona che non può pagare. A cosa andrei incontro con una costola rotta?"

In tre post l'ex assessore ha poi specificato che la sua non è una reprimenda verso i dottori impegnati nel lavoro quotidiano: "Quando si è in pochi capita di dover dare delle priorità e a volte ciò che appare meno prioritario alla fine si rivela diverso. Ma la mia idea di Pronto Soccorso è diversa, molto diversa".