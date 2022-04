Liberazione di Alfonsine, Empoli a Ravenna nel 77esimo anniversario

È stata una cerimonia di commemorazione per non dimenticare e celebrare il "77° anniversario della battaglia del Senio e della Liberazione della città di Alfonsine" dall’occupazione nazifascista, quella che si è tenuta pochi giorni fa ad Alfonsine in provincia di Ravenna.

Regioni, città, comunità locali unite dai valori di democrazia e libertà, erano tutte lì. Tra gli altri, presente anche il Comune di Empoli con il Gonfalone civico e un consigliere delegato del Consiglio Comunale.

Ricordare quelle vittime di quella battaglia trasmette sempre una grande emozione e la presenza del consigliere all’evento rende ancora più importante la Memoria storica di quei giorni di battaglia, onora le tante vittime civili a cui la guerra, in generale, non dà mai scampo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa