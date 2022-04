Matteo Ficini avrebbe compiuto 30 anni, gli auguri degli amici: "Sempre con noi"

La distanza che divide chi non c'è più da chi resta è incolmabile, ma è una distanza che non separa perché a batterla è la forza dei ricordi. Come quelli degli amici di Matteo Ficini che ogni anno, nell'anniversario della scomparsa, rivolgono sempre un pensiero all'amico. E oggi, per una data speciale, non sono mancate le loro parole.

Matteo Ficini avrebbe compiuto 30 anni. Scomparso dopo una lunga agonia nella notte tra il 27 e il 28 maggio 2008 a soli 16 anni, a causa di un incidente stradale avvenuto a Santa Croce sull'Arno, in questo 2022 saranno 14 gli anni senza di lui. Nel giorno del suo compleanno lo storico gruppo di amici gli ha dedicato questo commovente messaggio.

"Caro Matte,

oggi compi 30 anni... che traguardo... Chissà che festone avrai organizzato, quanta gente avrai invitato e quale camicina avrai deciso di indossare. Anche noi quaggiù festeggeremo con te sai? Sarà una bella festa dove il dolore e la distanza non esistono. Sarà una festa grande come il ricordo enorme che occupi nei nostri cuori. Chissà caro Matte se sei fiero di noi, dei tuoi amici e di come stiamo crescendo. Di come ci stiamo facendo spazio nel mondo pur mantenendo il cuore che avevamo in Piazza Serao. Ci manchi sai? Ogni volta che facciamo qualcosa ci sei sempre anche te. Ad ogni conquista e ad ogni sconfitta, in ogni lacrima o sorriso tu ci sei. Oggi però questo giorno è tutto tuo!

Tanti auguri caro Matte, festeggia come al Jaiss, sempre col ciuffo più perfetto al mondo.

I tuoi amici"