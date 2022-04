Misericordia di San Miniato, eletta la nuova goverance: al timone Marco Micheletti

Il consiglio, uscito dalle urne del 27 marzo scorso, ha eletto come nuovo governatore della Misericordia di San Miniato Marco Micheletti, commercialista, una lunga esperienza nel volontariato sia della Misericordia stessa (di cui era già stato governatore dal 1988 al 1992) che nei donatori di sangue Fratres. Nella carica di vice c’è Bruno Bellucci, governatore uscente, più volte al timone dell’associazione dal 1993 ad oggi. E’ stato eletto provveditore Dario Fanciullacci che mantiene anche la responsabilità dell’area emergenze, uno dei settori strategici del sodalizio. Per la carica di cancelliere, in ragione della necessità di una specifica professionalità in materia fiscale e contabile, il consiglio ha provveduto con una nomina esterna: l’incarico va al commercialista Francesco Pantani.

La Misericordia di San Miniato, una delle più antiche della Toscana, «riparte» dunque con una nuova governance e punta a valorizzare il suo impegno e a rilanciare il ruolo che svolge nel contesto sociale della città. Sia potenziando i servizi, sia anche promuovendo il suo carico di storia, a partire dalla collezione d’arte in patrimonio con l’obiettivo di riportarla al pubblico godimento.

Nella stessa seduta i consiglieri hanno poi proceduto con l’affidare un serie di incarichi interni per i vari ambiti in cui si muove l’azione della Misericordia. Tra questi, l’area socio sanitaria che sarà guidata e coordinata da Marco Balatresi. Ha assunto invece l’incarico di responsabile del personale dipendente la neo eletta consigliere Milena Scali. Del progetto di valorizzazione del patrimonio artistico, finalizzato alla riapertura futura dello spazio museale della Misericordia – la collezione di Palazzo Roffia vanta opere di grande valore ed importanza – si occuperà il consigliere Luca Macchi, pittore, docente all’Accademia di Firenze e professionista attivo in molte realtà culturali cittadine.

