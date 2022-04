Cronache dalla Moldavia, un inviato sul campo per gonews.it e Radio Lady

Anche gonews.it e Radio Lady seguiranno da vicino i risvolti del conflitto in Ucraina. Il nostro collaboratore di lunga data Giovanni Mennillo sarà in viaggio da domani per la Moldavia, piccola nazione affiancata al paese invaso e che appunto sta accogliendo centinaia di migliaia di civili in fuga dalle zone di guerra dopo l'attacco russo.

L'iniziativa è stata presentata su Radio Lady in due appuntamenti.



Assieme a un gruppo di reporter e giornalisti, Mennillo andrà nei centri di accoglienza e dai vertici politici dello Stato. La complessità della Moldavia, oltre all'emergenza umanitaria, risiede anche nella regione della Transnistria, da anni proclamatasi indipendente e con un'occupazione di soldati russi da prima della guerra. Si è vociferato negli scorsi giorni di un presunto attacco in Moldavia per allargare il fronte e proporre un attacco a tenaglia per l'Ucraina, ma non vi sono al momento appigli per questa ipotesi data anche la situazione di difficoltà in cui si sarebbero trovate le milizie russe già dai primi giorni del conflitto.

Saranno due gli appuntamenti per poter ascoltare su Radio Lady le cronache dalla Moldavia: al mattino alle 9 e al pomeriggio attorno alle 18. Altro materiale video e brevi reportage saranno pubblicato su gonews.it nel corso della settimana.

Un motivo d'orgoglio per la testata online e la radio empolese, tra le poche realtà locali ad aver voluto investire in un progetto simile anche per un servizio pubblico verso la popolazione toscana e italiana.