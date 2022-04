Cinque mostre in programma al Loft19, da Firenze a Montespertoli 'segreta'

Un'accurata selezione di fotografie, un viaggio tra parole ed immagini, cinque mostre fotografiche organizzate al LOFT19 dal Circolo Fotografico FermoImmagine (CFFM) di Montespertoli.

Il Circolo riparte in presenza con un nuovo calendario di mostre fotografiche che ci accompagneranno fino all'autunno.

“Lo spazio espositivo LOFT19 dopo la collettiva fotografica di inizio anno del Circolo dedicata al BIANCO e NERO e tante splendide serate dedicate alla fotografia con ospiti e piccoli laboratori riapre in presenza con una mostra fotografica di grande valore dedicata ad alcuni scatti di Guido Cozzi e Massimo Borchi che fanno parte del libro fotografico “Omaggio a Firenze”.

Guido Cozzi ha già collaborato con il CFFM per alcuni progetti tra i quali spicca Montespertoli ORA in cui i soci del Circolo hanno acchiappato sotto la sua guida con le loro lenti giorno e notte in un brevissimo arco di tempo tantissime realtà montespertolesi documentando con qualità e quantità la vita e le persone che caratterizzano il paese regalando allo stesso una splendida collettiva finale.

Cozzi è un fotografo fiorentino straordinario che ha girato il mondo con la sua agenzia insieme a Borchi realizzando scatti che sono finiti sulle migliori riviste mondiali dedicate al turismo e pubblicando libri fotografici di altissima qualità alcuni dei quali dedicati alla Toscana vista dall’alto, dal basso, da dentro evitando sempre punti di vista banali.” dichiara Alessandro Fontani, presidente del CFFM.

La prima mostra parte sabato 16 aprile e rimarrà per almeno nove giorni visibile nello spazio espositivo LOFT19 gestito dl CFFM, "Omaggio a Firenze" contiene alcuni scatti dei fotografi fiorentini Massimo Borchi e Guido Cozzi tratti dal libro omonimo di cui verrà anche presentata con una serata dedicata la genesi.

Si riparte poi a fine Maggio, nelle stesse date della Mostra del Chianti (28 maggio - 5 giugno) con una collettiva fotografica dal titolo "Montespertoli Segreta" con cui saranno raccontati attraverso le immagini luoghi nascosti, poco visibili, desueti, abbandonati dentro lo splendido territorio del Comune di Montespertoli.

A Luglio, durante il Festival RockUnMonte, verrà esposta per tre giorni una mostra dal titolo "Front/On/Back:Stage" con scatti del fotografo Antonio Viscido (da venerdì 8 a domenica 10 Luglio) che da anni realizza scatti suggestivi nel cuore di tantissimi concerti in Toscana.

Si riparte poi a Settembre - da sabato 10 a domenica 18 - con la mostra "Non serviamo fiorentine ben cotte" di Guido Cozzi e la presentazione del libro omonimo per poi concludere con una seconda collettiva fotografica dei soci del CFFM intitolata "L'Arno", da sabato 8 a domenica 23 ottobre.

Il LOFT 19 si trova in via Sonnino 19/21 in centro a Montespertoli ed è uno spazio espositivo, un elegante luogo di incontro inclusivo, condivisione e lavoro del Circolo Fotografico FermoImmagine che da anni organizza corsi di fotografia, laboratori, mostre fotografiche a tema. Per informazioni: www.cffm.it / info@cffm.it

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa