Con le moto da cross sugli scogli dell'Elba, multati due bresciani

Nei giorni scorsi è giunta ai carabinieri forestali di Portoferraio una segnalazione per alcuni video apparsi su un canale YouTube, dove si vedevano dei motociclisti da enduro girare in varie località dell’isola d’Elba nel mese di marzo di quest'anno.

Gli accertamenti intrapresi dai carabinieri forestali hanno permesso di individuare 2 motociclisti lombardi della provincia di Brescia con al seguito le loro moto enduro accertando anche l'albergo in cui avevano alloggiato.

Come risulta dai video pubblicati si è potuto verificare chiaramente come tra i luoghi percorsi vi fosse la spiaggia e la scogliera di Lido di Capoliveri, luoghi dove non è possibile girare in moto secondo i divieti previsti dalla legge regionale n.48 del 1994 in materia di circolazione fuoristrada.

I due motociclisti sono stati dunque sanzionati.