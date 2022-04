Dopo quasi 40 anni alla municipale va in pensione Manuela Bagnoli

È già entrata in pensione Manuela Bagnoli dopo quasi 40 anni di lavoro all'Ufficio Verbali della polizia municipale dell'Unione dei Comuni. La conferenza stampa di stamattina negli uffici di piazza della Vittoria è stato un momento per salutarla da parte del comandante Massimo Luschi e del sindaco delegato alla municipale Paolo Masetti.

Un lavoro prezioso quello di Bagnoli, che negli ultimi periodi verrà anche implementato con i controlli sulle assicurazioni (tema caldo della conferenza) anche ex post su tutti i verbali generati in precedenza, per sapere se chi è stato multato per divieto di sosta o altro era in regola con l'assicurazione al momento dell'incidente.

Da parte del corpo della polizia municipale sono giunti gli auguri più sentiti per la nuova vita di Manuela Bagnoli.