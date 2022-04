Nella notte evade dai domiciliari: rintracciata alla stazione di Firenze e arrestata

Evasa dagli arresti domiciliari è stata trovata alla stazione di Firenze Santa Maria Novella. Per questo una donna di 36 anni, di origini bulgare, è stata arrestata in flagranza di reato per evasione dai carabinieri.

È successo nel corso della notte, durante un servizio di controllo del territorio del Nucleo Radiomobile. La donna, già sottoposta agli arresti domiciliari con braccialetto elettronico, si sarebbe allontanata dall'abitazione facendo scattare l'allarme. I militari, dopo aver verificato che fosse assente da casa, si sono messi sulle sue tracce ritrovandola nella piazza della stazione di Firenze. La donna, arrestata per il reato di evasione, sarà giudicata con rito direttissimo questa mattina.