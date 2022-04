Il Carnevale dei Bambini piange Pietro Fermalvento

È scomparso a 85 anni Pietro Fermalvento, uno tra i massimi promotori del Carnevale dei Bambini di San Miniato Basso. Ne dà notizia il quotidiano Il Tirreno. È venuto a mancare in una rsa per anziani di Impruneta, nel Fiorentino. Oggi si terranno i funerali a Cigoli, al Santuario della Madonna dei Bimbi, la salma sarà tumulata al cimitero di San Miniato.

Questo il messaggio dell'associazione per Fermalvento:

"Oggi è un giorno triste per la nostra associazione e per la nostra intera comunità. Ci ha lasciato Pietro Fermalvento. È difficile spiegare la gioia che portava Pietro all’interno della nostra associazione, sempre con la battuta pronta e con il suo sorriso contagioso, senza mai arrabbiarsi, nemmeno quando ad ogni edizione del Carnevale, il suo amato trenino non voleva mai partire. Lascia in noi un vuoto immenso ma ti ricorderemo sempre a bordo del tuo trenino".