Poggio Tempesti, messo in sicurezza un tratto della scarpata a Cerreto Guidi

La manutenzione e la cura del territorio sono prioritarie per l’Amministrazione comunale di Cerreto Guidi che sta svolgendo una serie di interventi che interessano il capoluogo e le frazioni.

In questi giorni se ne segnala uno di particolare utilità nella zona di Poggio Tempesti dove si è intervenuti per consolidare un tratto di scarpata posto tra la strada di accesso alla località Poggiboni e quella della località Capra.

È un tratto di circa 40mt, che è stato messo in sicurezza mediante l’infissione di pali in legno della lunghezza di un metro e mezzo e posizionando della rete elettrosaldata, procedendo infine a rimodellare la scarpata per consentire il regolare deflusso delle acque meteoriche.

L’intervento, completato da una ripulitura dei fossi, ha il duplice scopo di mettere in sicurezza la sede stradale e di tutelare l’area dal rischio idrogeologico.

Il territorio del Comune di Cerreto Guidi è vasto, e come ricorda l’assessore alle manutenzioni e all’ambiente Alessio Tanganelli, è importante pianificare e svolgere costanti interventi di manutenzione per la salvaguardarlo.

