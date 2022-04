Pronto soccorso Empoli, Lega: "Mancano dieci medici"

“In questi mesi - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega e membro della Commissione Sanità - siamo stati impegnati, nell’ambito degli Stati Generali della Salute, a stilare un articolato progetto su quella che poi dovrebbe essere la Sanità toscana in un prossimo futuro. Guardando, però al presente purtroppo, quotidianamente, siamo alle prese con criticità che paiono insuperabili.”

“Quanto rilevato, ad esempio, al San Giuseppe di Empoli - precisa l’esponente leghista - è oltremodo significativo di come le strutture assistenziali regionali, siano in grave e continuo affanno. Se, effettivamente nel nosocomio empolese mancano una decina di medici al Pronto Soccorso, siamo di fronte ad una problematica che non deve essere assolutamente sottovalutata, poiché avere un organico adeguato nel settore dell’emergenza-urgenza è fondamentale per il cittadino che giunge in ospedale.”

“Se, poi - insiste Galli - si pensa di risolvere tale problematica coinvolgendo professionisti che sono già in servizio presso l’Asl Toscana Centro, si rischia seriamente di creare problematiche similari in altri reparti; se la coperta è corta, nel senso di generale scarsità di personale, si va, infatti, poco lontano.”

Sul delicato tema, interviene anche Andrea Picchielli, Consigliere comunale della Lega che evidenzia "come tali criticità siano, purtroppo, una costante, in un nosocomio che meriterebbe la massima e costante attenzione da parte di chi di dovere. Assieme al Consigliere Galli, non escludiamo di effettuare direttamente un sopralluogo.”

Fonte: Consiglio regionale della Toscana, gruppo Lega - ufficio stampa