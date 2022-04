Scomparso Vito Messineo, storico comandante dei carabinieri di Montemurlo

Dopo una breve malattia, è scomparso all'età di 86 anni Vito Messineo, dal 1983 al 1994 comandante della stazione dei carabinieri di Montemurlo come maresciallo maggiore. Una grave perdita per la comunità montemurlese, che in Messineo aveva trovato professionalità, umanità e intelligenza. Nato a Petralia Soprana, in provincia di Palermo, aveva iniziato la sua carriera nell'Arma all'età di 17 anni e per servizio aveva girato tutta l'Italia prima di arrivare a Montemurlo. Era residente a Montemurlo e, una volta in pensione, si era dedicato alla locale Associazione nazionale carabinieri, di cui è stato presidente per 20 anni. È stato decorato cavaliere della Repubblica Italiana e fra le sue innumerevoli onorificenze vanta anche la medaglia Mauriziana.

"Mi stringo alla famiglia Messineo, in particolare alla moglie Brunella, ai figli Francesco e Gianluca, per questa perdita che colpisce tutta la comunità. Vito è stato per Montemurlo un grande maresciallo dei carabinieri, apprezzato e benvoluto da tutti.- dice il sindaco Simone Calamai, che ha voluto esprimere le proprie condoglianza a nome di tutta l'amministrazione comunale - Persona integerrima, intelligente, gentile e sempre cordiale. Lo ricordo per la profonda umanità, l'altruismo e la correttezza. Ha amato il suo lavoro e anche dopo la pensione e si dedicato con passione all'attività di volontariato nella sezione montemurlese dell'associazione nazionale carabinieri". La salma è esposta alle cappelle del commiato della Croce d'Oro di Montemurlo di via Bicchieraia. Il funerale si svolgerà domani 14 aprile alle ore 10,30 alla chiesa del Sacro Cuore.

Fonte: Comune di Montemurlo - Ufficio stampa