Senza assicurazione non si scampa, 125 sanzioni salate in 3 mesi nell'Empolese Valdelsa

Una tendenza preoccupante che è giusto fermare per tempo. Parliamo di chi non assicura auto o furgoni e continua a viaggiare per le strade dell'Empolese Valdelsa, un fenomeno sempre esistito ma che è in rilancio già nei primi 3 mesi del 2022. Lo ha documentato la polizia municipale con il comandante Massimo Luschi e i responsabili d'area assieme al sindaco delegato Paolo Masetti.

Parlando di numeri, da gennaio a marzo 2022 sono state effettuate 125 sanzioni per mancata assicurazione. Una tendenza che porterebbe a eguagliare e forse a superare le 561 multe effettuate per la stessa infrazione nel 2021, considerando che quest'anno non vi sono stati limiti di spostamenti e si presume che la pandemia possa avere meno mordente rispetto ai passati 12 mesi.

Il fenomeno viene individuato dalle pattuglie con il sistema di lettura targa Ocr che in automatico rileva se un determinato veicolo non è in regola con l'assicurazione. Se questo è il caso la pattuglia ferma l'auto e contesta una sanzione dagli 866 ai 3.464 euro con fermo del veicolo se non si riattiva un'assicurazione valida per almeno 6 mesi. Se la stessa persona viene beccata di nuovo è previsto il sequestro che si tramuta in confisca se non viene attivata l'assicurazione nella stessa modalità di prima.

Di questi 125 multati, 5 di questi hanno stipulato un contratto tarocco con un'agenzia di assicurazioni falsa, spesso un broker che contatta il malcapitato su Whatsapp proponendo prezzi più che concorrenziali e che invece di fornire un conto corrente gira un Iban di una carta ricaricabile non tracciabile, così da far perdere le tracce in modo migliore.

Chi gira senza assicurazione è un pericolo per sé e per gli altri, indipendentemente dalla volontà o meno di farlo. Qualora ci fosse un incidente, la parte lesa non verrebbe risarcita. Il fondo Vittime della Strada non paga i danni effettuati a cose ed è molto difficile ottenere risarcimenti anche in caso di feriti gravi.

Dove si 'delinque' di più? Dai controlli effettuati è emerso che a Certaldo sono state rilevate 22 sanzioni, a Empoli 19, a Castelfiorentino, Vinci e Montelupo 17 e a Fucecchio 16. Il resto a scalare. Il profilo di chi sgarra con l'assicurazione non esiste, sono stati trovati giovani e anziani, donne e uomini, con auto di valore o con utilitarie.

La polizia municipale raccomanda di mettersi in regola. È possibile controllare con un click da questa parte, esistono poi anche delle app che risolvono lo stesso quesito in brevissimo tempo. Per evitare invece i truffatori, basta utilizzare alcune accortezze: se non ci sono nome e sede della compagnia assicurativa sul sito internet, se non si trovano preventivi, prodotti e la storia del gruppo, se i contatti avvengono esclusivamente tramite mail, cellulare o whatsapp. Per ulteriori informazioni fare riferimento qui.

Elia Billero