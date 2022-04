Sgombero viale Corsica, mentre continua la protesta occupato un altro stabile

Durante la notte è stato occupato a Firenze uno stabile in via del Ponte di Mezzo. Da quanto è emerso pare che gli occupanti dell'edificio siano alcuni giovani che prima vivevano in una ex fabbrica di viale Corsica, sgomberata a marzo e dove dalla prima settimana di aprile è in corso una protesta e la nuova occupazione dello stabile abbandonato. Stamani le forze dell'ordine hanno inoltre sgomberato il presidio di solidarietà agli occupanti, che andava avanti tra viale Corsica e via dell'Arcovata. Alla vista degli agenti, in tenuta antisommossa, i manifestanti hanno abbandonato l'area. Anche gli stessi residenti del viale, nei giorni scorsi, hanno espresso solidarietà nei confronti di chi abitava nello stabile.

Le stesse persone, che erano al presidio in viale Corsica dove è in corso da oltre una settimana la protesta di tre ragazzi accampati sul tetto, si troverebbero ora nello stabile di via Ponte di Mezzo, poco distante da quello di viale Corsica.