Stop ancora più lungo per gli ascensori del Cencione, attivata la navetta

Gli ascensori che collegano il parcheggio di Fonti alle fate dovranno restare ancora spenti. Il sopralluogo di A.N.F.I.S.F.A., l’agenzia del Ministero dei trasporti che assicura la vigilanza sulle condizioni di sicurezza delle infrastrutture stradali c'è stato e dai controlli è emersa la necessità di sostituire le funi e gli argani dei due impianti di sollevamento, secondo quanto indicato dalla nuova normativa.

"I professionisti esterni ai quali ci affidiamo per la manutenzione degli impianti non ci hanno comunicato la necessità di adeguare gli impianti agli standard imposti dal Ministero a seguito della tragedia del Mottarone, una negligenza che non siamo disposti a lasciar perdere e che ci sta provocando un disservizio importante - dichiara il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli -. Ci riserviamo di procedere per vie legali nei confronti dei gestori esterni e del responsabile di servizio dell'impianto, ma intanto ci siamo trovati nell'urgenza di dover risolvere una situazione di disagio che sta andando avanti da troppo tempo. Per questo abbiamo dato disposizioni immediate per avere una navetta, come abbiamo fatto in questo fine settimana, gratuita, che faccia il servizio di trasporto dal parcheggio al centro storico. Insieme a questo manterremo la gratuità del parcheggio fino alla riattivazione degli ascensori".

La navetta sarà in vigore dal 14 aprile e il percorso sarà da Fonti alle Fate, Corso Garibaldi, via Conti, Piazza del Popolo e ritorno, con il seguente orario: lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì 7.30 - 9.00, 10.00 - 11.00, 13.40 - 14.40, 16.40 - 20.00, martedì, giorno di mercato settimanale in centro storico, 7.30 - 12.30, 13.40 - 14.40 e 16.40 - 20.00, sabato e domenica 10.00 - 13.00 e 15.30 - 21.00.

Il martedì mattina il percorso della navetta varia e ci sarà una fermata anche in Piazza Bonaparte: dal parcheggio di Fonti alle Fate si sale fino a Piazza Dante poi alla Loggetta del Fondo prosegue a sinistra in via Conti, Piazza della Repubblica, via Vittime del Duomo, via Rondoni e via de' Mangiadori fino ad arrivare in Piazza Bonaparte, per risalire da via Del Bravo, viale Matteotti e tornare al Cencione. Nel pomeriggio del martedì invece le soste saranno solo in piazza Dante Alighieri e Piazza del Popolo. Inoltre, nei giorni di chiusura del centro storico, come la prima domenica del mese, l'unico punto di discesa sarà in Piazza Dante Alighieri e ritorno al Cencione.

"La chiusura degli ascensori sta significando un danno enorme per la nostra Città ma mi auguro che la navetta possa essere un modo per limitare almeno in parte i disagi - dichiara il sindaco -. L'orario che abbiamo pensato sarà sperimentale, almeno per la prima settimana, in modo da verificare eventuali necessità o urgenze che possono nascere da questa nuova situazione. Intanto abbiamo già ordinato i pezzi da sostituire per rimettere in funzione gli ascensori e andiamo avanti cercando di fare più in fretta possibile, per far ripartire al più presto un impianto strategico per la città".

Fonte: Comune di San Miniato - Ufficio stampa