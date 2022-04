Tonnellate di rifiuti abusivi nei magazzini a Empoli, assoluzione e patteggiamenti

Finisce con un'assoluzione e alcuni patteggiamenti una vicenda legata allo smaltimento rifiuti nell'area dell'Empolese Valdelsa e della Piana fiorentina.

Per 5 persone dell'Empolese Valdelsa era stato chiesto dalla Dda della procura di Firenze il rinvio a giudizio per il presunto smaltimento abusivo di rifiuti prodotti dai laboratori di abbigliamento in gestione a dei cittadini cinesi a Campi Bisenzio e a Empoli.

La vicenda era partita tra il 2018 e il 2019 con le indagini effettuate tramite intercettazioni, osservazioni e pedinamenti con gps.

Il rinvenimento di rifiuti in un terreno ricollegabile a un 67enne di Empoli e a un 44enne di Vinci era consistente, si parla di 20 tonnellate di rifiuti prevalentemente in pelle.

L'ipotesi di smaltimento irregolare di questi rifiuti ha portato all'udienza preliminare per 5 persone, stabilita nel 2021 e tenutasi negli scorsi giorni.

Solo un'assoluzione dicevamo per una 61enne di Capraia e Limite, difesa dall'avvocato Luisa Tamburini di Empoli, è stata assolta durante il processo per rito abbreviato.

Per il 67enne e il 44enne sono state patteggiate pene tra i 6 e i 18 mesi, per un 73enne di Empoli è stata disposta la pena pecuniaria oltre al patteggiamento mentre è andato al processo con rito abbreviato un 51enne di Empoli.