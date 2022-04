Uffizi e Giardino di Boboli aperti anche per Pasquetta

La Galleria degli Uffizi e il Giardino di Boboli aperti in via straordinaria per Pasquetta. L’orario di apertura sarà quello solito: 8,15 – 18,50 (con ultimo ingresso alle 18), mentre il Giardino di Boboli dalle 8,15 – 18,30 (ultimo ingresso alle 17,30).

Negli spazi della Galleria delle Statue e delle Pitture, oltre ai tesori della collezione permanente, sono al momento visibili anche le sculture dell’esposizione archeologica "A misura di bambino. Crescere nell’antica Roma" (spazi espositivi del Gabinetto Stampe e Disegni, fino al 24 aprile).

Per Pasqua, come di consueto, saranno accessibili sia la Galleria delle Statue e delle Pitture che il Giardino di Boboli che Palazzo Pitti: nell’ex reggia i visitatori potranno ammirare (incluse nel prezzo del biglietto), le esposizioni ‘Giuseppe Bezzuoli. Un grande protagonista della pittura romantica’ (Palazzina della Meridiana) e ‘Dall’Inferno all’Empireo. Il mondo di Dante tra scienza e poesia’ (Sala del Fiorino, Galleria di Arte Moderna).

Fonte: Gallerie degli Uffizi - Ufficio stampa