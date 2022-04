Violenta rapina a Firenze, due arresti dopo 6 mesi dai fatti

L'aggressione per rapina dello scorso 1 novembre 2021 a Firenze ha portato ieri all'arresto e al trasferimento in carcere a Sollicciano di un 21enne libico e di un 25enne tunisino, entrambi senza fissa dimora. L'operazione è stata effettuata dai carabinieri di Firenze Uffizi su disposizione del gip di Firenze e richiesta della procura. I reati contestati sono lesioni personali aggravate e rapina, in concorso con altre persone ancora in via di identificazione.

La violenta rapina sarebbe avvenuta alle 2.20 di quella notte ai danni di tre marocchini maggiorenni residenti nell'area periferica di Firenze. La rapina è valsa 40 euro e delle carte di credito ma le vittime sono rimaste gravemetne ferite.