Al Politeama di Poggibonsi ecco 'Donne guerriere'

Prosegue venerdì 22 aprile alle 21.00 al Teatro Politeama di Poggibonsi il cartellone Clic! Cose che accadono a teatro- Discipline(s) con l’atteso spettacolo “Donne guerriere” con Ginevra Di Marco e Gaia Nanni. Lo spettacolo, della compagnia Mascarà Teatro Popolare d’Arte, nasce da un’idea di Francesco Magnelli, drammaturgia Manuela Critelli e Gianfranco Pedullà, musiche originali e drammaturgia musicale Ginevra Di Marco, Francesco Magnelli e Andrea Salvadori, regia di Gianfranco Pedullà scene Franco Venturi luci Marco Falai, Gianni Pollini suono Vladimir Jagodic costumi Alessandrajane.

Uno spettacolo per rendere omaggio alle Donne Guerriere del nostro tempo. Vere combattenti che con le loro scelte e la loro stessa vita sono diventate pagine autentiche e indelebili della nostra memoria. Sulla scena Ginevra Di Marco e Gaia Nanni in un racconto intimo e coinvolgente, daranno vita a dialoghi, monologhi e canzoni inedite e della tradizione popolare, da cui è ancora importante attingere per l’affermazione, oggi più che mai necessaria, di una cultura alternativa a quella dominante. Lo spettatore verrà a contatto con le vite di chi ha saputo riscrivere il proprio futuro e di chi, come molti di noi, cerca di riscrivere il proprio. Donne operaie, militanti della parola e della canzone, passando da Rosa Balistreri a Caterina Bueno, per tornare a Ginevra e Gaia e, tramite loro, a tutte le donne di oggi. Un racconto collettivo ironico e profondo che lega “Noi” e “Loro” con tante parole e musiche dal vivo, dove poter ancora ballare e trovarsi vicini.