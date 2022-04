Biblioteca di Castelfiorentino aperta anche il sabato mattina da luglio

Aperture no-stop per l’intera giornata, il martedì e il giovedì. E apertura anche il sabato mattina, per andare incontro sempre di più alle esigenze degli utenti. Con un’attenzione particolare a chi lavora e agli studenti universitari. Dal 1 luglio la Biblioteca Comunale “Vallesiana” amplierà il proprio orario di apertura settimanale, offrendo così ai cittadini che desiderano usufruire dei suoi servizi una maggiore flessibilità e ottimizzando anche il pieno utilizzo dei nuovi spazi all’aperto come “il Giardino segreto”.

Fra le novità spicca, in modo particolare, l’apertura del sabato mattina, dalle 9.30 alle 12.30, e il prolungamento dell’orario il martedì e il giovedì, eliminando la chiusura dalle 13.00 alle 14.30. Di conseguenza, nei giorni di martedì e giovedì l’orario sarà no-stop dalle 9.30 alle 19.00. Queste novità saranno in vigore sia durante il periodo estivo che quello invernale, affiancandosi dunque all’orario consueto in vigore per quanto riguarda gli altri giorni (durante l’orario invernale il lunedì, il mercoledì e il venerdì la biblioteca è aperta il pomeriggio dalle 14.30 alle 19.30, mentre durante quello estivo è aperta al mattino, dalle 9.30 alle 13.00)

“La scelta dell’Amministrazione Comunale – osserva la vice sindaco, Claudia Centi - scaturisce dalla volontà di ampliare il servizio affinché sia sempre più commisurato alle esigenze degli utenti, in modo particolare le persone che lavorano oppure gli studenti universitari, da cui abbiamo ricevuto al riguardo diverse richieste. Servizi più rispondenti alle reali esigenze dei cittadini costituiva un punto qualificante di questo secondo mandato dell’Amministrazione Falorni: l’ammodernamento della Biblioteca, con la ristrutturazione dell’ultimo piano e la riqualificazione dei nuovi spazi all’aperto, ne costituisce una premessa importante, come pure la migliore accessibilità grazie alla realizzazione del nuovo ascensore in Piazza delle Stanze Operaie, che consente di raggiungere agevolmente la sede della biblioteca anche il sabato mattina, quando si tiene il mercato settimanale. La scelta di ampliare l’orario, quindi, va nella direzione di una Biblioteca a disposizione di tutti: coloro che la frequentano abitualmente e le persone che magari finora non hanno potuto farlo per mancanza di tempo”.

Si ricorda che la Biblioteca Comunale “Vallesiana” dispone anche di un proprio profilo “social” dove ogni utente può comodamente seguire tutte le novità editoriali, aggiornamenti sui servizi, ecc.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa