Cani di sabbia assolutamente realistici, l'artista di strada si esibisce a Empoli

Da qualche tempo si esibisce per il Giro di Empoli un artista di strada che propone cani fatti di sabbia assolutamente realistici. La sorpresa è grande per chi si affaccia da piazza della Vittoria o in altre vie del centro e trova la mamma cane con i suoi cagnolini. Tanto belli da sembrare veri, in tanti hanno strabuzzato gli occhi pensando a un'illusione ottica per una scena tanto bella. Un bel modo per abbellire le strade della città e per promuovere la propria arte, a differenza della questua molesta che si vede spesso in giro.