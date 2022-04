Buongiorno oggi ringrazio Elena per questa buonissima ricetta. Le crocchette di patate sono sicura che piaceranno a tutta la famiglia anche ai bambini.

Le crocchette di patate sono un piatto tipico della cucina dell'Italia meridionale.

Quando mettete a cuocere le patate mi raccomando non metteteci sale nell'acqua perché questo eviterà che le patate assorbano acqua in eccesso.

Le crocchette vanno gustate subito appena cotte oppure le potete conservare in frigo per due giorni; per farle tornare croccanti potete metterle qualche minuto in forno preriscaldato, modalità grill. Se volete conservarle lo potete fare da crude, prima di cuocerle mettendole nel congelatore. Quando deciderete di farle prendetele dal freezer e friggetele ancora congelate.

Quando riempite le crocchette con il formaggio non esagerate, nella ricetta viene utilizzare la scamorza, ma potete utilizzare anche altri formaggio come fontina o mozzarella.

Crocchette di patate, pancetta e formaggio

Ingredienti per 4 persone

500 gr di patate

50 gr di parmigiano

1 uovo fresco più un tuorlo

100 gr di scamorza affumicata

2 fette di pancetta affumicata a dadini

Farina q.b

Pangrattato q.b

Noce moscata

Olio di semi di arachidi per friggere

Sale e pepe

Preparazione

Lessate le patate con la buccia in acqua poco salata per 25 – 30 minuti. Quando saranno tenere scolatele, lasciate intiepidire, sbucciatele e passatele alla schiacciapatate in una terrina. Unite le uova sbattute, il formaggio grattugiato, 2 cucchiai di pangrattato e un pizzico di noce moscata. Aggiustate di sale e pepe e amalgamate bene il tutto. prendete un po’ di composto alla volta, con l’aiuto di pochissima farina, formate delle piccole sfere e disponete al centro il formaggio e un po’ di pancetta affumicata. Richiudete in modo da avvolgere il ripieno e ottenere delle crocchette ovali. Passatele nel pangrattato, in modo da ricoprirle. Fate scaldare abbondante olio di semi in una padella dai bordi alti, quando sarà bene calda (170-180 gradi) friggete a tre o quattro crocchette alla volta, girandole spesso, una volta che sono bene dorate sgocciolatele, fatele asciugare su carta assorbente e disponete sul piatto da portata salandole leggermente. Servitele ben calde.

Elena

