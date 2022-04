Deposito incontrollato di rifiuti davanti alla ditta: due denunce a Signa

Imballaggi in plastica e cartone, olii esausti, sostanze pericolose, rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE), batterie esauste ed altri rifiuti sparsi, mescolati al suolo con sversamenti nei tombini. Questo quanto scoperto dai carabinieri della Forestale di Ceppeto, in collaborazione con la polizia municipale di Signa, dopo alcuni accertamenti che hanno riguardato un'azienda nel Comune di Signa dove vengono prodotti materiali in plastica.

Davanti alla ditta i militari hanno ritrovato depositati al suolo, in maniera caotica, rifiuti speciali derivanti da attività di impresa con perdite di liquidi oleosi. Riscontrate inoltre particelle in plastica all'interno dei tombini presenti nel piazzale. Il deposito è stato considerato "incontrollato e potenzialmente contaminate le matrici ambientali" spiegano i carabinieri in una nota, e per questo il legale rappresentante della ditta e il conduttore delle attività di impresa sono stati denunciati, per aver gestito illecitamente rifiuti speciali pericolosi e non, derivanti dalla produzione e per aver realizzato un deposito incontrollato.