Etruria Pallanuoto: i risultati della pallanuoto empolese

In questa stagione difficile, con la piscina di Empoli chiusa (unico impianto utilizzabile nel comprensorio), gli atleti dell’Etruria Pallanuoto rispondono con abnegazione e coraggio. Gli allenamenti si svolgono in modo ridotto e solo grazie all’ospitalità delle altre squadre toscane che, al di là dell’agonismo spesso da derby, hanno solidarizzato con la squadra empolese, invitandola a condividere gli allenamenti nelle loro vasche. La vittoria arride solo ai giovani dell’Eccellenza Under 16, ma anche le altre squadre non sfigurano nelle rispettive partite. La sfida più grande adesso per la società Etruria è quella di rimanere coesi, affrontare il momento di difficoltà e sperare in una soluzione razionale per l’impianto di Empoli, all’avanguardia in Toscana fin dagli anni ottanta ed ora in attesa di una nuova organizzazione che garantisca l’apertura non solo estiva, ma continuativa. La piscina è un servizio d’importanza sociale, non un impianto con solo finalità sportive e la sua chiusura è un decremento della qualità di vita di un’intera comunità.

Serie C FIN 09/04/2022, piscina Prà - Genova

GS Aragno - Etruria Nuoto 9-6 (3-0, 2-2, 1-3, 3-1)

Ferraro, Berni, Corti , Camelia, Della Pietra, Vekliuk, Pontillo 1, Fortuna 2, Lolli 1, Baggiani 1, Sassi 1, Ciatti, Guarducci. Allenatore Furio Ferri.

Sconfitta con onore contro la capolista per l'Etruria. I ragazzi di coach Furio Ferri mostrano un gioco fluido e convincente, ma, purtroppo, non vincente. La squadra empolese arriva a Genova con assenze importanti, ma coglie l'occasione per mettere alla prova tre giovani atleti, gli under 16 Camelia, Della Pietra e Vekliuk, nell'ottica della valorizzazione e crescita del vivaio Etruria.Già il primo quarto decide la partita: l'Aragno, anche per qualche errore di troppo dei nostri, si porta sul quel +3 che riuscirà a mantenere fino in fondo. Nel secondo tempo, giocato sul filo del rasoio e con intensità agonistica tali da non essere neppure intaccato da falli da espulsione, l'Etruria comincia a trovare efficacia per le proprie azioni e con i goal di Fortuna prima e di capitan Baggiani dopo, comincia a reclamare la propria competitività.

Il terzo tempo, appannaggio degli empolesi, vede la rimonta fino al -1, grazie ai goal di Pontillo, Fortuna e Sassi. Purtroppo nell'ultimo quarto, i liguri sanciscono la propria superiorità, e a nulla vale, se non al morale, il goal di Lolli nell'ultimo minuto di gioco. L'Aragno con questa partita si conferma saldamente in testa al girone toscano di serie C, a 15 punti con ben 6 punti di vantaggio sulla seconda. L'Etruria non smuove la propria posizione e si mantiene sulla metà classifica, a 6 punti, dietro all'Andrea Doria con un punto in più, ma anche con una partita in più già giocata. Note: Etruria 6 superiorità numeriche (1 gol), 1 rigore concesso e non realizzato. Aragno 8 superiorità numeriche (4 gol), 2 rigore concessi e 1 realizzato.

Promozione FIN, 09/04/2022 Piscina Comunale Sesto Fiorentino

Etruria Nuoto - Livorno Aquatics 4-10 (1-0, 2-1, 0-4, 1-5)

Parisi, Dalipi, Giannini, Ciarlantini 1, Nigi, Ascione, Scarpanti, Desideri 2, Arfaioli, Cinotti, Bellucci 1, Gonfiantini, Assilli, Caiulo. Allenatore Fondi.

Dopo un buon inizio in cui l'Etruria sembra poter gestire con facilità il match, con il secondo tempo si chiude sul 3-1 per gli empolesi con 2 goal di Desideri ed 1 di Ciarlantini, un blackout offusca la squadra di coach Alessio Fondi. Il terzo quarto si chiude con un perentorio 4-0 per i labronici e neppure il goal della bandiera di Bellucci risolleva le nostre sorti ormai segnate.

L'Etruria non deve però abbattersi, in questo periodo di sacrifici, senza piscina e con gravi difficoltà di allenamento, il risultato più importante è esserci, non demordere e continuare a lavorare. I risultati arriveranno.

Note: Etruria 5 superiorità numeriche (2 gol). Livorno 4 superiorità numeriche (1 gol), un rigore concesso e non realizzato.

Femminile Under 20 FIN 13/04/2022 Piscina Palablu Moie (AN)

TM PN Moie - Etruria Nuoto 14-7 (5-2, 3-1, 4-1, 2-3)

Taddei Agnese, Prosperi Martina 4 , Tafi Matilde, Gibiino Sara, Falaschi Valentina, Petroni Greta, Vaccari Teresa, Panattoni Matilde 1, Loreti Ilaria 2, Taddei Alessia, Bonistalli Azzurra Allenatore Bellucci Simone.

Anche se sconfitta, non sfigurano le ragazze dell'Etruria nella vasca marchigiana. Dopo un’ottima la partenza in attacco, con un paio di occasioni nel primo minuto che non si concretizzano solo per sfortuna, l’Etruria chiude il primo quarto in svantaggio, con il punteggio 5-2 , ma i goal segnati dalla nostra capitana Martina Prosperi e dalla giovanissima Matilde Panattoni (2007) spronano la squadra a proporsi in attacco con decisione. La partita è molto combattuta ed il gioco delle empolesi è scorrevole e appassionante, purtroppo qualche imprecisione di troppo, qualche ingenuità e soprattutto diversi pali e traverse, impediscono alle ragazze di riaprire la partita in modo efficace, ma al contrario consentono al Moie di consolidare il proprio vantaggio portandosi sul +8 (12-4) alla fine del terzo tempo.

Nel quarto tempo la centroboa empolese Ilaria Loreti finalmente si sblocca e, dopo numerosi tentativi negati dal portiere o dai legni, mette a segno una doppietta che, assieme al poker della capitana, dà alle ragazze un'iniezione di fiducia per il futuro. Alla fine del match tutte le atlete possono uscire dalla vasca soddisfatte: il lavoro del coach Bellucci e del DS Prosperi sta facendo crescere bene questa squadra molto giovane e con il tempo tutte ragazze raggiungeranno i livelli tecnici delle più esperte. Per adesso devono essere consapevoli che la sfida è soprattutto contro se stesse, e questa sfida la stanno vincendo ogni volta.

Note: Etruria 12 superiorità numeriche (3 gol). TM PN Moie 8 superiorità numeriche (3 gol), 1 rigore concesso e realizzato.

FIN UNDER 16 Eccellenza, 10/04/2022 Nannini Firenze

Etruria Nuoto - Livorno Aquatics 13-9 (6 -2,2-4,3-2,2-1)

Luongo, Vandenbossche, Menichinelli, Camelia 3, Marani Pedrini, Di Maria 3, Vekliuk 7, Carfagna, Della Pietra, Lotti, Bambi, Chesi, Cocca, Bisesto, Bini.

Bella partita dei nostri ragazzi che ottengono la prima vittoria. Primo quarto perfetto dove ad una difesa attenta si aggiunge una precisione in attacco che non si era vista nelle partite precedenti e che permette di ottenere un vantaggio rassicurante. Nel secondo quarto i nostri cercano di amministrare il vantaggio ma sono sorpresi dalla tenacia degli avversari che a fine tempo si ritrovano a -2 (8-6).L'intervallo lungo serve a riordinare le idee ed a rientrare in acqua più determinati. I nostri ragazzi ritornano ad essere incisivi in attacco ed a parte un paio di errori che avrebbero chiuso in anticipo la partita, rimangono sempre avanti di 2/3 lunghezze non permettendo agli avversari di rientrare in gioco. Mattatore della partita Veklyuk autore di 7 gol. Note: Etruria 14 superiorità numeriche (6 gol), 2 rigori concessi e realizzati. Livorno Aquatics 12 superiorità numeriche (6 gol), 2 rigori concessi e 1 realizzato.