Export Manager, la Farnesina sceglie i servizi digitali di Adiacent di Empoli

Adiacent - azienda toscana con sede a Empoli (Fi) e parte del Gruppo Sesa, attivo nel settore ICT - è tra le otto aziende scelte dalla Farnesina per la diffusione di strumenti e servizi di formazione digitale indirizzati ai Digital Temporary Export Manager (DTEM), figure professionali esperte in internazionalizzazione per le imprese. Il progetto, che metterà a disposizione delle Pmi italiane in modo gratuito un ampio pacchetto di servizi digitali, tra cui quelli realizzati da Adiacent, è promosso dalla Farnesina attraverso la Direzione Generale per la promozione del sistema Paese ed è parte del più ampio Patto per l’Export.

Adiacent ha realizzato per i DTEM una piattaforma e-learning (https://academy.ext-adiacent.com/) all’interno della quale sarà possibile approfondire le conoscenze in merito all'internazionalizzazione e, in particolare, al marketplace B2B più grande al mondo: Alibaba.com. Forte della solida partnership con Alibaba.com che ha permesso ad Adiacent di acquisire importanti certificazioni e riconoscimenti, Adiacent ha deciso di condividere conoscenze e best practices per iniziare con successo un percorso di digital export su Alibaba.com.

All’interno della piattaforma sarà disponibile un percorso di formazione articolato in 15 sezioni, con webinar, video tutorial, infografiche e test per imparare a muovere i primi passi su Alibaba.com e iniziare a commercializzare in tutto il mondo i prodotti del Made in Italy. La piattaforma potrà essere integrata nel tempo con ulteriori video e materiali inerenti altri marketplace con l’obiettivo di continuare a promuovere le aziende italiane attraverso servizi evoluti di digital export.

“Abbiamo aderito con entusiasmo all’iniziativa promossa dalla Farnesina – afferma Paola Castellacci, CEO Adiacent - mettendo a disposizione le nostre competenze sul mondo del digital export e il nostro supporto tecnologico. Crediamo che questo percorso, insieme alle iniziative messe in campo dalla Direzione Generale per la promozione del sistema Paese, possa rappresentare una risorsa importante per i Digital Temporary Export Manager, chiamati oggi a giocare un ruolo chiave per il rilancio delle Pmi del Made in Italy”.

“Questa importante partnership – sottolinea il Direttore Generale per la promozione del Sistema paese della Farnesina, Ambasciatore Lorenzo Angeloni - persegue obiettivi di interesse squisitamente pubblico, come il rafforzamento delle capacità di commercio on-line del nostro tessuto produttivo, caratterizzato dalla diffusa presenza di piccole o anche micro imprese. Sono pertanto molto felice del sostegno generoso ed importante che Adiacent ha voluto assicurare a questa iniziativa”.

Fonte: Adiacent Empoli