Giorno per giorno, incontri sulla disabilità nell'Empolese Valdelsa

Si intitola Indialogo "giorno per giorno" ed è un percorso gratuito che mette al centro la formazione. I destinatari sono genitori, famiglie e tutte le persone interessate ad approfondire le proprie conoscenze sul tema della disabilità. L'iniziativa, promossa dal Centro studi Bruno Ciari, dalla Conferenza zonale Educazione e Istruzione dell'Empolese Valdelsa, dall'azienda Usl Toscana centro e dalla Società della salute Empolese Valdarno Valdelsa, prenderà il via mercoledì 20 aprile 2022 per poi proseguire per un totale di sei incontri.

Gli appuntamenti sono curati da professionisti e specialisti del servizio Salute mentale infanzia adolescenza della zona distretto Empoli Valdarno Inferiore, con il coinvolgimento di medici, psicologi, fisioterapisti, logopedisti, educatori e assistenti sociali, e dai dirigenti scolastici referenti del tavolo Inclusione della Conferenza zonale educazione e istruzione dell'Empolese Valdelsa. Il tutto con la collaborazione delle associazioni Abbracciami Aps, Amici di Nik, Famiglie H, Fiori di vetro e Noi da grandi.

"Per la prima volta nel nostro territorio viene organizzata una grande occasione di incontro e scambio sul tema della disabilità aperto ai genitori ma anche a tutta la cittadinanza - sottolinea il sindaco di Empoli e presidente della Conferenza zonale Brenda Barnini - Il nostro impegno come Conferenza zonale, grazie al supporto del Centro Ciari e della neuropsichiatra infantile dell’Asl, va nella direzione di rimuovere ogni ostacolo che impedisce alla nostra società di essere realmente inclusiva e accessibile per tutti".

“Costruire dei momenti formativi per le famiglie - spiega l'assessore all'Istruzione di Certaldo e referente tavolo Inclusione della Conferenza zonale Benedetta Bagni - è sempre un atto doveroso e prezioso, visto anche il momento storico legato alla pandemia che ancora stiamo vivendo. Riuscire a farlo con la collaborazione viva e forte di alcune associazioni lo rende ancora più significativo”.

Il calendario degli incontri, che si svolgeranno dalle 17.30 alle 19 in presenza nella sede dell'azienda Usl Toscana centro, nella sala Elisabetta Chiarugi, in via dei Cappuccini 79 a Empoli, oppure online sul canale youtube del Centro studi Bruno Ciari, è il seguente: il 20 aprile si parlerà de "Le disabilità neuromotorie", il 27 aprile de "Le disabilità intellettive", il 10 maggio spazio al tema "I disturbi dello spettro autistico" per poi proseguire il 19 maggio con "Giorno per giorno: come orientarsi?", il 23 maggio con "La normativa: come orientarsi? Diritti, servizi e agevolazioni" fino all'incontro conclusivo, il 31 maggio, su "L'inclusione scolastica e il PEI".

Per partecipare alle iniziative, realizzate nell'ambito del Progetto Educativo Zonale della Regione Toscana - Zona Empolese Valdelsa, è necessario iscriversi compilando il modulo disponibile al link https://forms.gle/8byHxZ3XLD8oDvuU7.