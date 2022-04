Giovani laureate e un elenco tutor per studenti con bisogni speciali a San Casciano

Alessia, Elisa, Giovanna, Greta, Aicha, Marina, Simona, Sofia sono le giovani tutor che il Comune di San Casciano ha formato gratuitamente con un percorso per la creazione di figure specializzate nel tutoraggio a sostegno degli studenti del territorio comunale. Si è conclusa l’attività condotta dall’educatrice professionale Laura Dainelli che ha coinvolto otto giovani laureate interessate ad acquisire strumenti teorici e pratici, volti ad offrire attività di sostegno allo studio a domicilio per le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi iscritti alle scuole primarie, secondarie di primo e secondo grado. Terminata l’esperienza formativa, l’amministrazione comunale ha stilato un elenco tutor disponibile on line sulle reti civiche del Comune e dell’Unione comunale del Chianti fiorentino con i nominativi e gli indirizzi di posta elettronica di ciascun tutor in modo da offrire un’opportunità in più alle famiglie che desiderino fruire di un supporto specifico per i loro figli. I tutor svolgeranno un ruolo di rilievo anche nelle attività di sostegno educativo e nei diversi interventi messi in atto dall’amministrazione comunale.

“L’obiettivo dell’attività che portiamo avanti da anni– dichiara l’assessora alle Politiche sociali Elisabetta Masti - ha l’obiettivo di aprire nuove strade e orizzonti formativi e occupazionali ai giovani che possono arricchire il loro bagaglio culturale ed esperienziale con un percorso volto ad orientarli nelle scelte professionali legate al settore educativo e sociale, l’altra finalità è il supporto qualificato che intendiamo offrire agli studenti in difficoltà e alle loro famiglie, il nostro impegno è creare figure sul territorio che abbiano gli strumenti adeguati e tali da rispondere ai bisogni e alle particolari esigenze scolastiche dei più piccoli e collaborare nei progetti educativi programmati e realizzati dal Comune”. Il percorso, messo a disposizione in forma gratuita dal Comune, giunto alla terza edizione, è finalizzato a fornire una base di approfondimento per una più consapevole ed efficace attività di tutoraggio. La figura del tutor si propone di affiancare ragazzi che riscontrano varie difficoltà nel loro percorso scolastico e ricevono un aiuto adeguato e personalizzato. Negli anni precedenti sono stati formati circa venti laureati.

“Anche quest’anno abbiamo lavorato in modo da consentire agli aspiranti tutor – approfondisce l’educatrice professionale del Comune Laura Dainelli - di acquisire strumenti pratici di lavoro in favore di studenti con disturbi specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali - con particolare riferimento alle tecnologie per l'apprendimento”. I tutor che intraprendono il percorso attivato dall’amministrazione comunale imparano ad integrare le proprie conoscenze personali con quelle relative alla normativa, apprendono i diversi stili di apprendimento e di memorizzazione, gli strumenti compensativi, i metodi di studio ed integrano tali nozioni con l'utilizzo di software specifici. “Le competenze che trasmettiamo – aggiunge l’educatrice professionale - sono orientate a fare del tutor una figura consapevole dell’attività di in grado di collaborare efficacemente con tutti gli attori coinvolti nel percorso scolastico dello studente”.

Il pagamento delle Tutor potrà essere effettuato attraverso Voucer- Libretto di Famiglia. Per tutte le ulteriori informazioni e per accedere all’apposito portale questo è il link: https://www.inps.it/prestazioni-servizi/prestazioni-di-lavoro-occasionale-libretto-famiglia.

Fonte: Ufficio stampa associato del Chianti Fiorentino