Giovane ripreso durante malore a Castelfiorentino, il sindaco si scaglia contro il video

Un ragazzo avrebbe avvertito un malore a Castelfiorentino, si sospetta a causa degli stupefacenti. Il fatto sarebbe successo in centro, nei pressi del sottopasso ferroviario, e sarebbe stato ripreso da una persona di Castelfiorentino. Questi avrebbe messo il tutto su Facebook per denunciare la situazione e puntare il dito su una possibile situazione di degrado. Il sindaco Alessio Falorni è intervenuto proprio su Facebook commentando il tutto.

"Un 'personaggio' di Castelfiorentino, che io peraltro conosco bene per diverse, diciamo, circostanze poco simpatiche, si è sentito in diritto di postare un video, relativo a una persona accasciata sulle scalette di un sottopasso ferroviario. Questa persona è in evidente stato di difficoltà, e accanto a lui sembra ci siano gli strumenti con cui potrebbe essersi inoculato una dose di droga. Il post è accompagnato da una frase di scherno verso questa situazione, con tanto di riflessione sul fatto che questa dovrebbe essere la spiegazione del perché il postante 'lavori sempre all’estero'.

Io trovo questa attitudine di pensiero un degrado, se possibile, ben più grave di quello che si vorrebbe denunciare con questo post e video. Con questo video questo signore non dimostrerà mai che a Castello ci sia degrado, o che quella che ha postato sia l’immagine di Castello, come magari vorrebbe; perché quel povero sventurato ripreso col telefonino, a quanto mi pare di intuire, è conosciuto, e da tempo si cerca di aiutarlo col nostro sistema di servizi sociali. Piuttosto, dimostra come ci siano pensieri nocivi, e persone pessime, che rischiano di minare con il loro operato vergognoso proprio le caratteristiche più belle e storicamente degne di orgoglio della nostra comunità" ha scritto Falorni.

Stando a una prima ricostruzione il giovane, che avrebbe circa 25 anni, si sarebbe sentito male vicino alla stazione. Sarebbe stato soccorso dai sanitari inviati dal 118 e arrivati sul posto assieme ai carabinieri. La situazione si sarebbe risolta col trasporto del giovane al San Giuseppe di Empoli in codice verde. La circostanza avviene a pochi giorni di distanza da un fatto simile, più per il clamore social che per il fatto, avvenuto a Livorno.