Mercato Internazionale al via, parcheggi gratuiti e divieto di introdurre vetro e lattine

Ormai ci siamo. Domani, venerdì 15 aprile 2022, alle 12, si inaugurerà la quinta edizione del Mercato Internazionale di Empoli, che torna nelle Piazze Matteotti e Ristori fino a lunedì 18 aprile.

La cerimonia ufficiale si terrà alla presenza della sindaca e dell’assessore alle attività produttive di Empoli, del direttore di Confcommercio Toscana Franco Marinoni e del presidente della Confcommercio Area Empolese-Valdelsa Alessandro Costagli.

Confcommercio cura ormai da cinque anni la regia della manifestazione, con la collaborazione di FIVA (la federazione nazionale dei venditori su area pubblica) e il sostegno di Dolomiti Energia.

Dopo il taglio del nastro le autorità faranno il giro degli stand per portare il saluto della città ai cento espositori provenienti da tutta Europa, ma anche da Stati Uniti, Sud America, Africa e Asia. Manca all’appello solo l’Oceania per comporre il giro dei cinque continenti lungo il serpentone degli stand dislocati in piazza Matteotti, che si conferma ancora una volta spazio vocato per kermesse di grande richiamo di pubblico come questa.

Per agevolare l’evento, per motivi organizzativi e a tutela della sicurezza pubblica di tutti coloro che vivranno la kermesse, sono stati presi alcuni provvedimenti, tramite ordinanze comunali, che riguardano la viabilità ma anche la vendita e l’utilizzo di contenitori di vetro e lattine in quell’area.

È stata infatti già pubblicata l’ordinanza che prevede il divieto assoluto, dalle 9 del 15 aprile alla mezzanotte del 18 aprile, di somministrazione e vendita di bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine.

L’ordinanza riguarda le attività di somministrazione di alimenti e bevande (Ristoranti - Bar ecc..), attività artigianali con vendita di beni alimentari di produzione propria e non, compresi nel perimetro tra: Piazza Matteotti, Piazza Ristori, Via Dei Navicelli, Via Rozzalupi.

Agli stessi è consentita, nel rispetto delle norme e nella fascia oraria di apertura al pubblico dell’esercizio, la somministrazione di bevande in contenitori e bicchieri di vetro esclusivamente all’interno dei propri locali, potranno vendere per asporto le bevande previa spillatura o mescita in bicchieri di carta o plastica.

Il divieto riguarda anche tutti gli operatori partecipanti all’evento, in tutta l’area interessata dalla manifestazione: non potranno somministrare bevande in contenitori e bicchieri in vetro e in lattine, si potranno utilizzare esclusivamente bicchieri di plastica leggera o carta.

Lo stesso divieto vale per i frequentatori dell'area dove si svolge la manifestazione: è vietato introdurre cibi e bevande mantenuti in contenitori di vetro o lattine o consumare bevande contenute in bicchieri, bottiglie e in ogni caso, contenitori in vetro e in lattine e di abbandonare i contenitori fuori dagli appositi raccoglitori.

Le trasgressioni a questa specifica ordinanza saranno punite con una sanzione pecuniaria pari a 150 euro.

Per favorire l’affluenza dei visitatori, nei giorni del Mercato Internazionale tutti i parcheggi pubblici di Empoli saranno gratuiti. L’accesso all’area espositiva è ovviamente libero e gratuito. Gli stand resteranno aperti ogni giorno con orario continuato dalle 9 alla mezzanotte.

