Nido "Primo Volo" Altopascio, aperte le iscrizioni: Comune al lavoro per tagliare le rette

Nido comunale: si aprono le iscrizioni per il nuovo anno educativo e si lavora per abbattere le rette e rimborsare le famiglie.

Grandi novità in arrivo per i genitori dei bambini tra i 12 e i 36 mesi d’età: sono infatti aperte le iscrizioni per il nido d’infanzia “Primo Volo” di Spianate. Ma non solo. Con l’arrivo dei fondi erogati dalla Regione Toscana, il Comune di Altopascio sta lavorando per predisporre un consistente abbattimento delle rette fino alla fine di luglio oltre al rimborso delle quote pagate dalle famiglie da gennaio ad aprile.

"Il nostro nido d’infanzia - commenta l’assessora alle politiche formative, Valentina Bernardini - è una vera eccellenza del territorio. Un luogo sicuro, moderno e all’avanguardia dove bambini e genitori possono fare esperienze formative di grande valore educativo. Siamo tra i Comuni che garantiscono le rette più basse per l’asilo nido, al di sotto del 20 per cento rispetto alla media regionale: il nostro impegno è quello di continuare lungo questa strada, per andare incontro alle esigenze delle famiglie. Per questo stiamo lavorando a stretto contatto con la Regione Toscana per garantire ai genitori un consistente abbattimento delle quote da pagare fino alla fine del mese di luglio e per prevedere un rimborso delle rette versate da gennaio a oggi. In un momento così complesso, poter essere di reale sostegno alle famiglie, alle mamme e ai papà, è una piccola grande vittoria".

LE ISCRIZIONI. Sul sito del Comune di Altopascio (https://www.comune.altopascio.lu.it/pa/apertura-iscrizioni-nido-dinfanzia-primo-volo-anno-educativo-2020-2021/) sono disponibili i moduli da compilare per l’iscrizione all’anno educativo 2022-23. La prima tranche per la presentazione le domande scade il 28 maggio, per poi riaprire dal 30 maggio al 20 agosto e, successivamente dal 22 agosto al 17 dicembre. Le prime due scadenze sono rivolte ai bambini nati tra il 1° gennaio 2020 e il 31 agosto 2021, mentre la terza riguarda i piccoli nati fino al 31 dicembre 2021. Due i moduli che possono essere scelti: dalle 7.30 alle 14 e dalle 7.30 alle 16.30.

Tutta la documentazione potrà essere inviata via PEC all’indirizzo comune.altopascio@postacert.toscana.it (saranno prese in considerazione solo le domande provenienti da caselle postali certificate), via email all’indirizzo protocollo@comune.altopascio.lu.it con la copia di un documento d’identità valido, spedita tramite raccomandata all’indirizzo Comune di Altopascio - Settore servizi al cittadino, piazza Vittorio Emanuele 24, Altopascio allegando la fotocopia di un documento d’identità, oppure consegnata a mano all’ufficio protocollo del Comune di Altopascio, in piazza Vittorio Emanuele 24, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12, fissando un appuntamento al numero 0583.216455.

Nelle scadenze previste dal bando, inoltre, sarà possibile effettuare l’iscrizione anche presso il Settore Servizi Scolastici e Sociali – Ufficio Servizi Educativi, Via Casali, 26, Altopascio, dal lunedì al venerdì, dalle 8,30 alle 12,30. Anche in questo caso è necessario l’appuntamento, da fissare al numero 0583.216353.

IL NIDO “PRIMO VOLO”. Torna, inoltre, la possibilità di visitare l’asilo nido. L’iniziativa, che si era interrotta a causa della pandemia, permette ai genitori di conoscere in anticipo la struttura, chiedere informazioni al personale e valutare personalmente l’offerta educativa del nido. Le visite, su prenotazione, si terranno sabato 30 aprile, sabato 7 e 21 maggio, alle 9, alle 10 e alle 11. Per prenotazioni: Settore Servizi Scolastici e Sociali 0583.216353, dal lunedì al venerdì, dalle 8.30 alle 12.30 e il martedì anche dalle 15 alle 17; servizi.educativi@comune.altopascio.lu.it. Per ricevere informazioni, infine, il Settore Servizi Scolastici e Sociali è disponibile per via telefonica anche il martedì e il giovedì, dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 17.

Fonte: Comune di Altopascio - Ufficio Stampa