Orti sociali a Pisa, pubblicato il bando per l’assegnazione al Cep

Il Comune di Pisa ha pubblicato il bando per l’assegnazione degli orti urbani nel quartiere del Cep. C’è tempo fino al 6 maggio per presentare la domanda di partecipazione al bando pubblico che è rivolto sia a privati cittadini, che ad associazioni, enti e circoli con finalità didattiche, educative e ricreative. Sono circa 70 gli spazi verdi che vengono messi a disposizione dei cittadini nella zona della golena d’Arno del Cep.

“A fianco del grande impegno per la manutenzione e l’ampliamento del verde in città – dichiara il sindaco di Pisa Michele Conti - stiamo lavorando per portare avanti un programma di sviluppo degli orti urbani diffuso nei quartieri della città. Gli orti sociali, oltre a costituire fonte di produzione di alimenti freschi a Km 0 e motivo di risparmio economico per le famiglie, favoriscono un processo di inclusione sociale e di attività all’aria aperta, che sono preziose soprattutto per la popolazione anziana, ma rappresentano anche uno strumento dagli indiscussi vantaggi ambientali, sociali e di sostenibilità urbana. Proseguiremo ad individuare altre zone verdi dei quartieri da dedicare alla creazione degli orti che costituiscono uno strumento utile per riqualificare aree inutilizzate dei quartieri e per riportare i cittadini vivere le aree verdi pubbliche come patrimonio di tutti, da curare, coltivare e preservare”.

“Siamo convinti – aggiunge il vicesindaco con delega al patrimonio Raffaella Bonsangue - che il progetto degli orti urbani possa costituire un’opportunità sia per i giovani che per gli anziani, che potranno così impegnare il proprio tempo libero in un’attività piacevole e stimolante. Dedicarsi a far crescere qualcosa, prendersene cura è valore aggiunto che promuove il senso di appartenenza della comunità al territorio, la socializzazione e l’aggregazione dei cittadini, oltre alla cultura dell’alimentazione tradizionale e del mangiar sano. Questo progetto serve anche per far conoscere alle nuove generazioni l’importanza dell’agricoltura eco-sostenibile e della tutela ambientale. La nostra Amministrazione prosegue nello sviluppo di iniziative che incentivano la partecipazione dei cittadini in maniera attiva alla vita della comunità”.

Il bando di assegnazione degli orti sociali al Cep, che è stato approvato insieme al nuovo “Disciplinare di gestione degli orti urbani”, classifica gli orti urbani distinguendoli in orti sociali di vicinato, da assegnare a privati cittadini per la coltivazione di ortaggi, fiori e frutti destinati al consumo privato, e orti con finalità speciali, da assegnare a privati, gruppi, associazioni, enti e circoli con finalità didattiche, educative e ricreative, destinati alla coltivazione di ortaggi, fiori e frutti e all’allevamento di animali da cortile, presentando un progetto di tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale oppure un’attività di educazione ambientale.

Requisiti per la concessione degli Orti Urbani. Per gli orti sociali di vicinato gli appezzamenti vengono concessi in numero di uno per ogni stato di famiglia. Per avere diritto ad entrare nella graduatoria di concessione occorre essere residenti nel Comune di Pisa, non essere agricoltori a titolo principale, non avere in uso, in possesso, o in proprietà appezzamenti di terreni coltivabili posti nel territorio del Comune di Pisa o in comuni limitrofi. Limitatamente agli orti con finalità speciale, è necessario che venga approvato il progetto di coltivazione e delle attività educative e ricreative connesse, presentate da privati, associazioni, circoli od enti.

Presentazione delle domande. Le domande per l’assegnazione degli orti urbani potranno essere presentate dai privati cittadini, associazioni, enti e circoli con finalità didattiche, educative e ricreative presso la sede Ufficio Relazioni con il Pubblico (URP) del Comune di Pisa entro e non oltre il 6 maggio. Il bando, con il fac-simile di domanda di partecipazione e il Disciplinare con le informazioni, sono pubblicati sul sito web del Comune di Pisa, nella sezione “Profilo committente altri bandi – Bandi diversi dagli appalti”, al link.

Graduatorie e assegnazioni. Le domande pervenute entro i termini previsti dal bando vengono accolte e l’Ufficio Verde Urbano redige una graduatoria con validità quinquennale. Periodicamente l’Ufficio provvede a redigere un censimento dei lotti liberi e li assegna seguendo l’ordine della graduatoria in vigore. Al termine dell’assegnazione per scadenza dei termini della concessione quinquennale si dovrà procedere mediante pubblicazione di nuovo bando di gara per la redazione della nuova graduatoria di assegnazione. Il canone di assegnazione annuo sarà stabilito con apposito atto dalla Giunta Comunale.

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa