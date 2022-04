Ostello da 54 posti letto a Firenze, l'autorizzazione era solo per 14

Un ostello abusivo in zona stazione con 54 posti letto. È quanto hanno scoperto gli agenti della Polizia Municipale di Firenze. Tutto è iniziato a seguito di un reclamo, una segnalazione riguardante un eccessivo via vai di persone in un immobile. Dagli accertamenti effettuati dagli agenti del Reparto di Polizia Amministrativa è risultato che nell'immobile dovevano essere presenti due affittacamere in altrettanti appartamenti per un massimo di 14 ospiti. Ma dal sopralluogo effettuato sul posto è emersa una situazione diversa: gli appartamenti utilizzati erano tre e non due. Difformità anche sulla tipologia di attività, non affittacamere ma un vero e proprio ostello. Ogni stanza era stata adibita a stanza da letto e il numero dei posti per dormire era diventato 54. Sul posto gli agenti hanno trovato 33 ospiti, tutti giovani turisti stranieri attratti dal prezzo estremamente conveniente per il periodo pasquale. Scattata quindi la sanzione per l’attività di ostello abusiva (2.000 euro). Continuano gli accertamenti per verificare se la struttura abbia effettuato la prevista comunicazione alla Questura dei nominativi degli ospiti e il versamento della tassa di soggiorno.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa