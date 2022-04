Pasqua 2022, per Coldiretti colomba batte uovo sulle tavole dei toscani

Forse per i tristi venti di guerra, la colomba simbolo di pace batte le uova di cioccolato e si classifica come dolce preferito delle feste. E sabato 16 aprile 22 al mercato Campagna Amica di Pistoia, in via dell’Annona ci sarà la degustazione (e vendita) della Colomba ‘contadina’ del Sottobosco, un’altra dolce specialità dell’azienda agricola della rete Campagna Amica condotta da Fabio Bizzarri, fresco vincitore dell’Oscar Green della Toscana nella categoria ‘Noi per il sociale’.

Alla vigilia di Pasqua il mercato di via dell’Annona darà ai pistoiesi l’opportunità di fare un’ottima spesa direttamente dai produttori agricoli, con carni, formaggi, ortofrutta e tanto altro. E a partire dalle 9.30 l’azienda i consumatori presenti potranno degustare (ed eventualmente acquistare) la colomba prodotta dall’azienda agricola Il Sottobosco di Fabio Bizzarri.

L’indagine Coldiretti/Ixe’ sulla Pasqua degli italiani evidenzia che la colomba è presente nel 71% delle tavole, cinque punti percentuali in più rispetto all’uovo di cioccolata che non mancherà nel 66% delle case, anche se in più di quattro famiglie su 10 (41%) si preparano quest’anno in casa i dolci tipici della Pasqua, anche per effetto del caro prezzi scatenato dalla guerra in Ucraina.

