Premio Dealer Alphabet 2021 a Birindelli Auto per il noleggio di veicoli BMW e MINI

Birindelli Auto si aggiudica il premio Dealer Alphabet Top Performer 2021 per il noleggio di veicoli BMW e MINI

“I nostri clienti sanno che ascoltiamo e comprendiamo a fondo le loro esigenze, proponiamo soluzioni personalizzate e offriamo sempre il miglior livello di servizio alle migliori condizioni possibili.” Questo il motto di Alphabet, nel quale la Birindelli Auto si rispecchia perfettamente.

Il mondo della mobilità ci pone davanti a obiettivi sempre più sfidanti, ed è fondamentale studiare soluzioni sempre più su misura. E’ proprio il noleggio che offre molti vantaggi in tal senso, per questo Birindelli si appoggia all’importante fornitore di servizi di mobilità del Gruppo BMW, Alphabet, sul campo da oltre 20 anni e in costante crescita.

Dati alla mano, Birindelli ha venduto lo scorso anno 201 BMW e MINI con la formula noleggio, ciò vuol dire che quasi il 10% dei loro Clienti ha scelto la formula di acquisto tramite noleggio, con tutti i vantaggi che esso si porta dietro: assicurazione, manutenzione, customer service, assistenza stradale e gestione sinistri, servizi online e veicolo sostitutivo sono solo alcuni fra i più importanti. Rispetto al 2020 il business del noleggio della Birindelli Auto è aumentato del 58%. Nello specifico +51% per il brand BMW e +73% per il brand MINI.

Nonostante le sfide dovute alla pandemia e alla crisi dei semiconduttori, il noleggio a lungo termine in Italia non ha subito nell’immediato significativi contraccolpi. La flotta in circolazione è ulteriormente cresciuta, toccando quota 65mila parlando solo di veicoli noleggiati da clienti privati; l'andamento del mercato delle nuove immatricolazioni per le autovetture nel noleggio a lungo termine in Italia nel 2021 ha chiuso con un +17,98%, rendendo comunque questo segmento il best performer di un mercato che ha chiuso a +5,67% in generale. Il noleggio a lungo termine (Nlt) è risultato il miglior canale di acquisto, una soluzione sempre più considerata e apprezzata dagli italiani.

Birindelli e Alphabet coniugano il know-how automobilistico con l'expertise finanziaria per assicurarti i benefici di cui necessiti. Le loro soluzioni di mobilità sono innovative, pensate su misura e sostenibili, e offrono risposte per ogni esigenza, nonché supporto continuo, dandoti l'opportunità di adattare le varie soluzioni in modo dinamico e flessibile, coerentemente con l'evoluzione delle tue esigenze.

Rivolgiti alla tua Concessionaria Birindelli di riferimento per scoprire l’offerta di noleggio più adatta a te.

www.birindelli.com